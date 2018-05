Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre az április 8-án néhány óra alatt összeomlott valasztas.hu-t a Momentum informatikai szakértőjének gyanúja szerint. A terheléses teszteket elvileg a Kürt Zrt. végezte, a vállalat viszont azt állítja: előre szólt a választási irodának, hogy a nap közepéig fogja bírni a honlap. ","shortLead":"Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre az április 8-án néhány óra alatt összeomlott...","id":"20180503_Amator_modon_teszteltek_a_valasztashut_a_Momentum_szterint_ezert_omlott_ossze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d7d683-9bdc-4567-8117-f47171ca3e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Amator_modon_teszteltek_a_valasztashut_a_Momentum_szterint_ezert_omlott_ossze","timestamp":"2018. május. 03. 20:55","title":"Amatőr tesztelés miatt omolhatott össze a 100 milliókból fejlesztett valasztas.hu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást, amiért az orosz Yandex LLC programját használta weboldalán - írja a 24.hu.","shortLead":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást...","id":"20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc9e83-62a3-4687-8a8e-f45435f2b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","timestamp":"2018. május. 02. 19:10","title":"Hatósági figyelmeztetést kapott egy magyar luxushotel, mert orosz kémprogramot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal pukkasztja a történelmi pártokat és a magyar közéletet, hogy értelmesen költötte el a kampánypénzét.\r

\r

","shortLead":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal...","id":"20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c72fef-be6d-4187-890d-476b15d92640","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","timestamp":"2018. május. 04. 16:03","title":"Egy rakás értelmes dologra költötte el a kampánytámogatást a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80502ea5-b217-4c6e-a1bd-bf7d64835aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álhírek problémáján át a kattintásvadász címek és a nyilvánosságra hozott szexvideókig sok mindent érintett az EP-ben elfogadott állásfoglalás, mégis leginkább a független újságírás jelentőségét emelte ki, a tényfeltárás fontosságát, és azt, hogy az EU-nak támogatnia kellene az újságírókat. A Fidesz úgy látta, ezt a célt nem tudja támogatni.\r

\r

","shortLead":"Az álhírek problémáján át a kattintásvadász címek és a nyilvánosságra hozott szexvideókig sok mindent érintett...","id":"20180504_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_a_fuggetlen_sajtot_tamogato_allasfoglalast_az_EPben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80502ea5-b217-4c6e-a1bd-bf7d64835aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40773617-8a73-4bab-90a4-81fc9ee3c638","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_a_fuggetlen_sajtot_tamogato_allasfoglalast_az_EPben","timestamp":"2018. május. 04. 15:35","title":"A Fidesz nem szavazta meg a független sajtót támogató állásfoglalást az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is több egyszerű módszert javasol, hogy életünket az ösztönök helyett mi magunk irányítsuk.","shortLead":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is...","id":"20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d108946-b525-4ee8-8e89-e4ac94d8de96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","timestamp":"2018. május. 03. 12:15","title":"Most élj! – mondják, de hogyan lépjünk ki a robotpilóta üzemmódból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása szerint tudta, hogy eltört a bokája, de nem állhatott le a filmezéssel, mert tartani akarták a produkció forgalmazási dátumát.\r

","shortLead":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása...","id":"20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e836cdc-6bc1-432e-a5ac-9d4d66968630","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Tom Cruise törött bokával forgatta le az új Mission Impossible egyik jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","shortLead":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","id":"20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8885681d-fe0a-4d49-b566-8252c743a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","timestamp":"2018. május. 03. 14:16","title":"A hétvégén is marad a strandidő hirtelen viharokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]