[{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak a legtöbbet a gyerekek 18 éves korukig, de nem ritkák a pszichológiai/pszichiátriai problémák sem. ","shortLead":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak...","id":"20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e005cf-574a-48b4-816a-6eb9d5135ad4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. május. 04. 11:37","title":"Itt van, mi mindennel bajlódnak a legtöbbet a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja a vendégmunkásoknak nyújtott családtámogatást, mondja Szijjártó Péter külügyminiszter. Aztán hirtelen fordulattal a közellenség Brüsszelhez fordul segítségért.\r

\r

","shortLead":"Méltánytalan és tisztességtelen az osztrák eljárás, amely a származási ország bérszínvonalához igazítja...","id":"20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fcede7-5dce-4fd3-a362-79ce05313c75","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Osztrak_csaladtamogatasi_megszoritasok_Szijjartonak_hirtelen_fontos_lett_Brusszel","timestamp":"2018. május. 02. 14:36","title":"Osztrák családtámogatási megszorítások: Szijjártónak hirtelen fontos lett Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","shortLead":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","id":"20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5102c1f1-6c18-40a4-b810-0a824b75c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","timestamp":"2018. május. 02. 13:22","title":"A Fordnak köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","shortLead":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","id":"20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d285fd4-22a8-4a33-8116-2817b43e0d97","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","timestamp":"2018. május. 04. 10:33","title":"Magyarországon lesz a világ eddigi legnagyobb lovasíjász-bajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","shortLead":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","id":"20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68d29e-c49e-4df1-96df-08216517c9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","timestamp":"2018. május. 02. 15:41","title":"Patyi András: Nem befolyásolják a választási eredményt az újraszámlálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek, de a nemüket még nem tudták megállapítani. Akinek szerencséje van, üvegen keresztül már láthatja a két kölyköt, akiket anyjuk egyelőre féltve óv, de ha kell, már helyre is teszi őket, ha rakoncátlankodnak. ","shortLead":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek...","id":"20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115045f8-0bca-4f49-97f8-43cbcf15ea97","keywords":null,"link":"/elet/20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","timestamp":"2018. május. 02. 14:22","title":"Előbújtak a bécsi állatkert leopárdkölykei és megolvasztották az internetet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint a Kúria döntésével egy halom szavazatot és egy mandátumot is elvettek tőlük. Csakhogy a Fidesz valamit nem jól értelmez. ","shortLead":"A kormánypárt szerint a Kúria döntésével egy halom szavazatot és egy mandátumot is elvettek tőlük. Csakhogy a Fidesz...","id":"20180503_A_Fidesz_szerint_oket_erte_a_legnagyobb_serelem_a_szavazatok_osszesitesekor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24de7b3-882b-4b9f-a621-ce83cf9d6603","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_szerint_oket_erte_a_legnagyobb_serelem_a_szavazatok_osszesitesekor","timestamp":"2018. május. 03. 19:20","title":"Valamit nagyon félreértettek a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nemrég megjelent Twitter-bejegyzés újabb fejezetet nyitott a hetek óta gyűrűző botrányban.","shortLead":"Egy nemrég megjelent Twitter-bejegyzés újabb fejezetet nyitott a hetek óta gyűrűző botrányban.","id":"20180503_Egyre_zavarosabba_valik_Trump_pornos_botranya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b9a7d3-b708-4160-ae71-896a910c37b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Egyre_zavarosabba_valik_Trump_pornos_botranya","timestamp":"2018. május. 03. 18:55","title":"Egyre zavarosabbá válik Trump pornós botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]