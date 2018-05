Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hétvégén a Phnom Penh Post szentelt cikket a magyar belpolitikának.

Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt.

Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói is vannak.

Az ellenzék az emberség ellen fog össze a Jobbikkal.



A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer gyermek tapasztalta meg Magyarországon. Bagdy Emőke, a Boldogságóra Program fővédnökének írása.

A fideszes képviselő szerint semmi köze az uniós támogatással visszaélő unokaöccshöz

Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott a kelet-kínai Talien kikötővárosban Kim Dzsung Un észak-koreai vezető, s ez a második egyeztetés a két politikus között.

A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd egy olyat, ami kifejtendő feladatokból áll.