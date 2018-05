Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a339d6-076c-4d60-a005-18406726ffa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik kormányfői székfoglalójában Európára koncentrált a miniszterelnök, miközben sajátjainak és ellenfeleinek is megüzente, hosszú távra tervez.","shortLead":"Negyedik kormányfői székfoglalójában Európára koncentrált a miniszterelnök, miközben sajátjainak és ellenfeleinek is...","id":"20180510_Orban_Viktor_2030ig_tervez_miniszterelnokkent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a339d6-076c-4d60-a005-18406726ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6c954d-596f-45dd-a817-21bae1844060","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_Viktor_2030ig_tervez_miniszterelnokkent","timestamp":"2018. május. 10. 15:46","title":"Orbán Viktor 2030-ig tervez miniszterelnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2286cfe5-289a-4a49-8654-65963e49886c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás fecskendőt ő maga aktiválta, miközben a háttérben Beethoven 9. szimfóniája szólt.","shortLead":"Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás...","id":"20180510_halalba_segitettek_a_svajcban_eutanaziat_kero_104_eves_tudost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2286cfe5-289a-4a49-8654-65963e49886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f910818-ddec-4a61-ba1a-60b5fee63bae","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_halalba_segitettek_a_svajcban_eutanaziat_kero_104_eves_tudost","timestamp":"2018. május. 10. 17:42","title":"Halálba segítették a Svájcban eutanáziát kérő 104 éves tudóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274","c_author":"Csuhai István","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8fd7f-da5b-4bc0-9f44-daf26c5c88bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","timestamp":"2018. május. 09. 17:34","title":"Húsz mondat Megyesi Gusztáv emléktáblájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad493f53-b8fe-4c86-986d-b4baa73a5a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a mindszenti régi temetőben utoljára a kilencvenes évek közepén temettek el bárkit, időszerű a terület újragondolása. A helyi képviselő-testület úgy döntött, hogy a kereszteket elviszik, a halottakat viszont a földben hagyják, így alakítanak ki a területen pihenőparkot.","shortLead":"Mivel a mindszenti régi temetőben utoljára a kilencvenes évek közepén temettek el bárkit, időszerű a terület...","id":"20180511_A_nyugalom_garantalt__pihenoparkot_csinalnak_egy_regi_temetobol_Mindszenten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad493f53-b8fe-4c86-986d-b4baa73a5a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035a07f4-09b5-4256-b523-f513249e5371","keywords":null,"link":"/elet/20180511_A_nyugalom_garantalt__pihenoparkot_csinalnak_egy_regi_temetobol_Mindszenten","timestamp":"2018. május. 11. 15:31","title":"A nyugalom garantált – pihenőparkot csinálnak egy régi temetőből Mindszenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az első és a második levél megoldása is.","shortLead":"Itt az első és a második levél megoldása is.","id":"20180510_Ha_igy_irta_meg_a_leveleket_a_mai_angolerettsegin_biztosan_jo_eredmenyt_ert_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c617ea3-9901-4436-87d3-01988a1cb109","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ha_igy_irta_meg_a_leveleket_a_mai_angolerettsegin_biztosan_jo_eredmenyt_ert_el","timestamp":"2018. május. 10. 14:39","title":"Ha így írta meg a leveleket a mai angolérettségin, biztosan jó eredményt ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott rendelet van arról, hogy a vizsgázók használhatják azt, a legtöbb gimnáziumban így is történt.","shortLead":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott...","id":"20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83e138f-9e3f-4e24-8b82-9b1c1f410516","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","timestamp":"2018. május. 10. 09:44","title":"Érettségi közben kobozták el a régi töriatlaszokat a diákoktól, pedig használhatták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját térképszolgáltatását, amely így az alkalmazásban megjelenő információkat az aktuális környezetünkre vetítve mutatja majd.","shortLead":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját...","id":"20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d801cd6-ee6d-4408-9e6b-9a0ec8ed3709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 11. 07:02","title":"Használja a Google Térképet? Olyan újítás jön, amitől tátva marad a szája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]