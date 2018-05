Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","shortLead":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","id":"20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef075d-9cb6-4f93-9326-a64a6b09f6cc","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","timestamp":"2018. május. 11. 16:54","title":"Szakállas világrekord dőlt meg labdás zsonglőrfutásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","shortLead":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","id":"20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e73f34-d6c0-407b-a03b-3e7369d128ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Áramellátási hiba okoz gondot a budai közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","shortLead":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","id":"20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b24732-3525-417b-91a4-99320b520226","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","timestamp":"2018. május. 10. 11:10","title":"Nagy változás várható az iskolákban: csak az állami tankönyv maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el pár óra alatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el...","id":"20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6669fc94-41b2-4eee-a17f-712255b5aa0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","timestamp":"2018. május. 10. 21:05","title":"Várhatóan hetekig porzani fog még a zalakarosi termáltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre nő egy csúcskitörés veszélye. ","shortLead":"Egyre nő egy csúcskitörés veszélye. ","id":"20180510_egyre_veszelyesebb_a_hawaii_vulkan_lerobbanhat_a_teteje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d59d548-e26b-4109-812c-8e7f30821da9","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_egyre_veszelyesebb_a_hawaii_vulkan_lerobbanhat_a_teteje","timestamp":"2018. május. 10. 15:45","title":"Egyre veszélyesebb a hawaii vulkán, lerobbanhat a teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b84726-6923-4d2c-a7c0-274f52f3b232","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokan elkerülhetetlen megoldásnak, sokan viszont a naplopás támogatásának tartják a feltétel nélküli alapjövedelmet, amellyel a világ több részén kísérleteznek.","shortLead":"Sokan elkerülhetetlen megoldásnak, sokan viszont a naplopás támogatásának tartják a feltétel nélküli alapjövedelmet...","id":"20180510_Alapjovedelem_titkos_fegyver_vagy_hiabavalo_penzkidobas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b84726-6923-4d2c-a7c0-274f52f3b232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f53156e-d711-4f43-8617-0c1eead8852a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Alapjovedelem_titkos_fegyver_vagy_hiabavalo_penzkidobas","timestamp":"2018. május. 10. 13:19","title":"Alapjövedelem: titkos fegyver vagy hiábavaló pénzkidobás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több mint húsz rakétát lőttek ki az izraeli kézen lévő Golán-fennsíkra, amire Izrael ugyancsak rakétákkal válaszolt.

","shortLead":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több...","id":"20180510_Kozvetlen_izraeliirani_osszecsapas_tort_ki_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69524eca-05a4-4f9d-8fdb-144eac0e22d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Kozvetlen_izraeliirani_osszecsapas_tort_ki_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 10. 08:27","title":"Közvetlen izraeli-iráni összecsapás tört ki Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár megmarad az NGM államtitkári pozíciójában, de a Magyar Idők értesülései szerint elveszik Tállai Andrástól az adóügyeket. Azt egyelőre nem tudni, a NAV-elnöki pozíciót is bukja-e a kormány mezőkövesdi csodafegyvere.","shortLead":"Bár megmarad az NGM államtitkári pozíciójában, de a Magyar Idők értesülései szerint elveszik Tállai Andrástól...","id":"20180510_Magyar_Idok_Tallait_lefokozzak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4931b2fe-6bc0-451c-ab5e-777f7d33661b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Magyar_Idok_Tallait_lefokozzak","timestamp":"2018. május. 10. 09:28","title":"Magyar Idők: Tállait lefokozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]