A május 1-jén, hatodik alkalommal megrendezett Nagy Futam bár elsősorban az autókról szólt, az eseményen a WizzAir is képviseltette magát, tavalyhoz hasonlóan pedig idén is látványos programmal készültek: a légitársaság két pilótája ismét átrepült a Duna belvárosi szakasza felett, érintve a Parlamentet, a Lánchidat és persze az Erzsébet-hidat is.

Az alacsony áthúzásról készült videót hétfőn tette közzé a társaság, íme:

