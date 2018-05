Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e a kormány a Velencei Bizottság álláspontját a Stop Soros elfogadásakor. ","shortLead":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e...","id":"20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec708dc-bbc8-445c-8d45-33f1d0681115","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 14. 13:40","title":"Rogán: Nem eszik olyan forrón a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","shortLead":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","id":"20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2348b8-3462-4305-ad6d-a4f2a24156bf","keywords":null,"link":"/elet/20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 15. 10:39","title":"Fuldokló kisfiút mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78153781-4c91-4130-8e49-a2d22ebc99f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","timestamp":"2018. május. 15. 14:41","title":"Reszkessetek, közpénzbubusok, itt az Átlátszó közpénzkutató csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173f618c-7923-4567-90d2-a65b8cbbee9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél hatékonyabban lehet majd sötétben jól fotózni annak az algoritmusnak köszönhetően, amely képes szinte teljesen megtisztítani a zajtól a gyenge fényviszonyok közepette lőtt fotókat.","shortLead":"Minden eddiginél hatékonyabban lehet majd sötétben jól fotózni annak az algoritmusnak köszönhetően, amely képes szinte...","id":"20180514_ejszakai_fotozas_gyenge_fenyviszony_gepi_tanulas_zajszures","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=173f618c-7923-4567-90d2-a65b8cbbee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e4b28f-abe5-4513-ac51-11b02b91fcc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_ejszakai_fotozas_gyenge_fenyviszony_gepi_tanulas_zajszures","timestamp":"2018. május. 14. 15:03","title":"Már van olyan program, ami tökéletes képet csinál a szinte teljes sötétségben készült fotóból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Einstein a \"hagyományos\" világra érvényes fizikai törvényszerűségekből kiindulva írta le a kvantumfizika szabályait, egy friss kutatási eredmény szerint azonban tévedett.","shortLead":"Albert Einstein a \"hagyományos\" világra érvényes fizikai törvényszerűségekből kiindulva írta le a kvantumfizika...","id":"20180514_einstein_kvantumfizika_kvantumok_osszefonodasa_bizonyitek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fce3dc-ab9a-4afa-9114-bc24361eec06","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_einstein_kvantumfizika_kvantumok_osszefonodasa_bizonyitek","timestamp":"2018. május. 14. 10:03","title":"100 000 önkéntes bizonyította, hogy Einstein tévedett: létezhet gyorsabb dolog a fénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","shortLead":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","id":"20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944d7cd-2cc4-470a-b5c5-cd592f4b3cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. május. 15. 09:48","title":"Szíven szúrta magát egy beteg a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezték át az Egyesült Államok nagykövetségét. A költöztetés napján kitört erőszakban már több mint félszázan haltak meg, s a nyugati hatalmak Izraeltől és a palesztinoktól is önmérsékletet kérnek.","shortLead":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból...","id":"20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090496dc-7bcd-49d9-95e2-5d3bc2f3254a","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","timestamp":"2018. május. 14. 18:32","title":"A világ aggódik a gázai események miatt, s nem örül a követségáthelyezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]