A Csík Zenekar énekesnőjét mélységesen felháborítja, hogy a Pride-on elhangzott tőlük egy dal

Mélységesen felháborít, hogy nekem, mint előadónak nincs jogom megelőzni, hogy valaki ezt tegye a hangommal. De igyekszem keresni a módját, hogy többé a személyemet érintő hasonló eset nagy plénum előtt ne történhessen meg. Első lépésként kérem, ne osszák meg ezt a felvételt

– ezt írta a Csík Zenekar énekesnője, Majorosi Marianna egy hozzászólásában annak kapcsán, hogy a szombati Pride-on elhangzott a Quimby Most múlik pontosan című számának a Csík által készített feldolgozása is. A Kossuth-díjas énekesnő azt is hozzátette még, hogy ő igyekszik tisztességgel, minden alkalommal, a közönség összetételétől függetlenül, szórakoztatva közvetíteni a zenét.

A bejegyzés, ami alá Majorosi kommentelt, nem volt más, mint Orbán Viktor videós posztja, amiben egy nőnek öltözött férfi táncolt erre a számra magyar nemzeti színekben. A miniszterelnök magyarzászló-piktogramokkal azt üzente: „Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!”

A Csík Zenekart 1988-ban alapította a névadó, Csík János, aki tavaly ősszel jelentette be, hogy kilép a formációból, mert úgy érzi, „eltelt rajta az idő”, és súlyos autóbalesete után több mint húsz évvel egyre nehezebben tudja „tartani a frontot”. Búcsúzóul a 60. születésnapján, december végén állt színpadra a zenekarral, amely ugyanakkor nem oszlott fel, és nem cserélt nevet.