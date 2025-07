Kihúzhatja Orbán ukránellenes vádjainak egyik méregfogát egy új uniós megállapodás

Az Európai Unió és Ukrajna egyezségre jutott a szabadkereskedelmi megállapodásuk átalakulásáról. Kijev vállalja, hogy 2028-ig bevezeti az uniós mezőgazdasági szabályokat, az állatjólléti követelményeket és a növényvédő szerekre vonatkozó előírásokat is, valamint megnyitja piacát az uniós baromfi-, sertés- és cukorexport előtt – írja az Euronews.

Az EU 2022-ben függesztette fel az ukrán agrárszektor termékeire kivetett vámokat és mennyiségi korlátozásokat, ami miatt a helyi gazdák tiltakoztak Lengyelországban és Magyarországon. A cikk szerint június elején azonban visszaállt a háború kitörése előtti vámrendszer, a megállapodás pedig ezt finomítja.

Az uniós gazdák védelme szempontjából kevésbé fontos termékek esetében megszűnnek a korlátozások, azonban más termékek esetében nem vagy alig emelik a behozatali kvótát.

Az egyezmény automatikusan nem lép életbe, a tagállamoknak még rá kell bólintaniuk, a napokban az Európai Bizottság ismertetni fogja velük, pontosan mit tartalmaz. A végleges elfogadása az EU–Ukrajna Társulási Bizottságon keresztül lesz a tervek szerint.

Az Orbán-kormány többször is azt hangoztatta, hogy Kijev EU-csatlakozása ártana a magyar mezőgazdaságnak. A Voks 2025 névre keresztelt, Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazáshoz mellékelt propagandakiadványban is ott volt. Abban azt állították többek közt, hogy a magyar gazdák elvesztenék a földalapú uniós támogatásokat, amit az Európai Bizottság cáfolt.

Emellett azt írták, hogy silány, génmódosított mezőgazdasági termékek lepnék el Magyarországot, ami szintén sántít. Ahogy ebben az elemzésünkben írtuk, mivel az EU szigorú engedélyhez köti a génkezelt gabonák termesztését, azt a szabályozást az ukránoknak is át kell venniük, és be is kell tartatniuk, jelezniük kell azt is, hogy az exportpiacra kerülő termény milyen forrásból származik, és milyen fajtájú.