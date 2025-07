Magyar Péter azt ígéri, kormányra kerülésük esetén megsemmisítik a Pride résztvevőire kiszabott büntetéseket

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzent híveinek a szombati Pride-dal kapcsolatban, a szavait ismertető Index pedig úgy értelmezte az általa közölteket, hogy bírságot ígért azoknak, akik részt vettek a Budapest Büszkeség menetén.

A miniszterelnök szó szerint a következőket írta:

A gyermekvédelmi népszavazáson a magyarok egyértelmű döntést hoztak. A törvényekről ennek megfelelően döntöttünk. Mindenkit tájékoztattunk, a jogszabályokat mindenki ismeri. A többi a hatóságok feladata, a politikának itt már nincs dolga.

Egyértelműen tehát nem jelentette ki, hogy büntetésre számíthatnak a résztvevők. Az viszont biztos, hogy a Pride körül igen bonyolult jogi helyzet alakult ki: a Budapest Büszkeség menetét ugyanis a fővárosi önkormányzat hirdette meg saját rendezvényként, a rendőrség viszont betiltotta azt. A hatósági eljárást több jogvédő szervezet és a Karácsony Gergely vezette önkormányzat is vitatta, álláspontjuk szerint ugyanis a Budapest Büszkeség menet jogilag egy fővárosi rendezvény volt, amire nem a gyülekezési törvény vonatkozik, ezáltal be sem kellett jelenteni a rendőrségnél. És miután nem jelentették be, a rendőrségnek nem volt arra jogi lehetősége, hogy betiltsa.

Magyar Péter Orbán Viktor Harcosok Klubjában közzétett posztjára reagálva azt írta: „Ha már a megrettent, leköszönő miniszterelnök szabálysértési bírsággal fenyegeti pár százezer honfitársát, akkor legalább a saját szabálysértési törvényét olvassa el, amely szerint erre nincs mód”.

Ezt támasztja alá egyébként Horváth Lóránt ügyvéd nyilatkozata is, aki a HVG-nek elmondta, gyakorlatilag kizárt, hogy valakit azért büntessenek meg, mert részt vett a szombati gyűlésen. A büntetés kiszabásához ugyanis három fontos tényállási elemnek kell teljesülnie a szabálysértési ügyben:

beazonosíthatónak kell lennie a személynek,

pontosan beazonosíthatónak kell lennie az elkövetés időpontjának és helyszínének, valamint

rendelkezni kell jogalappal, vagyis figyelmeztetni kellett volna a résztvevőket arra, hogy illegális rendezvényen vesznek részt.

Az első két feltétel a kamerák miatt feltehetően teljesíthető, de miután a kifejezett felhívás elmaradt, ezért a jogszabályok alapján kizárt, hogy utólag valakinek büntetést kell majd fizetnie.

Magyar Péter azt írta: „Talán jobban találkozna a társadalom igazságérzetével, ha inkább a Nemzeti Bankból kilopott 650 milliárd forint közpénz kapcsán ugrálna annyit, mint az ellene demonstráló százezrek kapcsán”.

A Tisza Párt elnöke hozzátette: „Orbánnal szemben a hatóságok talán tudják értelmezni a szabálysértési törvényt. Ha mégsem így lenne, jelzem, hogy

a leendő Tisza-kormány a fogatlan, bukott hatalom minden jogellenes büntetését eltörli”.

Megkerestük a Tisza Pártot, hogy megtudjuk, visszafizetnék-e a bírságot hatalmon, ha valakit mégis megbüntetnek – ha válasz érkezik, beszámolunk róla.