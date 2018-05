Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata. A mérkőzésen a korábbi Orbán-kormány fejlesztési minisztere, Seszták Miklós is jelen volt.","shortLead":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata...","id":"20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c6a13-2976-4375-b696-15d94f392e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Kidobták az Indexet a Kisvárda meccséről, miután megérkezett Orbán korábbi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti sikerekig nem jutottak, ellentétben amerikai vetélytársaikkal. Más fontos találmányokat pedig ismerünk és használunk úgy, hogy nem tudjuk, német tudósok alkotásai.","shortLead":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti...","id":"201816_elfeledett_nemetfeltalalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c752b3d0-2f64-400e-be3e-d425bc1e34cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_elfeledett_nemetfeltalalok","timestamp":"2018. május. 20. 10:30","title":"\"A ló nem eszik uborkasalátát\" - ezt mondták a Bell találmányát megelőző első telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint az elvárható viselkedési formák világos megfogalmazása és betartatása.","shortLead":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint...","id":"20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30702d8-832e-4616-9432-47adbd490d25","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:15","title":"Kontroll nélkül, a napi kötelező szorításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Ő élve került elő a 15 éves gyanúsítottól.","shortLead":" Ő élve került elő a 15 éves gyanúsítottól.","id":"20180520_Egy_masik_kislanyt_is_talaltak_a_feltetelezett_solyi_gyilkosnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff1daf-01ef-44f9-9451-8b07ea203af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Egy_masik_kislanyt_is_talaltak_a_feltetelezett_solyi_gyilkosnal","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Egy másik kislányt is találtak a feltételezett sólyi gyilkosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája a Libanontól Jemenig meglévő szövetségesi hálója.","shortLead":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája...","id":"201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6bea60-8c9c-48f8-bdcc-3451fab94c46","keywords":null,"link":"/vilag/201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2018. május. 20. 15:10","title":"Trump és az Irán-játszma: a hálózat csapdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre vonatkozó pályázatot a nyáron írják ki - jelentette ki Bakir Izetbegovic, a háromtagú boszniai államelnökség bosnyák tagja Szarajevóban, miután tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.","shortLead":"Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre...","id":"20180520_Ennek_az_orszagnak_nagyon_megeri_Erdogan_torok_elnok_baratsaga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea873561-8663-4630-bb8d-86ab4e088497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ennek_az_orszagnak_nagyon_megeri_Erdogan_torok_elnok_baratsaga","timestamp":"2018. május. 20. 16:42","title":"Ennek az országnak nagyon megéri Erdogan török elnök barátsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes csaknem egyhetes washingtoni tárgyalásai után adtak ki. A kínaiak elégedettsége érthető: túlságosan sok konkrétum nincs a közös nyilatkozatban.","shortLead":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes...","id":"20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5848a-0334-492e-a7f2-ded74b66da45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","timestamp":"2018. május. 20. 16:03","title":"Ki nyer, és ki veszít azzal, hogy Kína és az Egyesült Államok lemond a kereskedelmi háborúról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Igen, az a Roman Polanski forgatott filmet egy nő zaklatásáról és széthullásáról, aki maga egyébként minősített szexuális ragadozó.","shortLead":"Igen, az a Roman Polanski forgatott filmet egy nő zaklatásáról és széthullásáról, aki maga egyébként minősített...","id":"20180521_polanski_igaz_tortenet_alapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9161ce2f-4dbe-45ba-8e46-5c407284f895","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_polanski_igaz_tortenet_alapjan","timestamp":"2018. május. 21. 20:00","title":"Nicsak, ki beszél? Csak nem Roman Polanski?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]