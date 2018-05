Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes családi felvétel az egykori magyar királyi családról. ","shortLead":"Érdekes családi felvétel az egykori magyar királyi családról. ","id":"20180521_Kiralyi_eskuvo_Ritka_videot_posztolt_Ferenc_Jozsef_leszarmazottja_IV_Karolyrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bbae4d-44e8-4077-b864-34e2b71dae3e","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kiralyi_eskuvo_Ritka_videot_posztolt_Ferenc_Jozsef_leszarmazottja_IV_Karolyrol","timestamp":"2018. május. 21. 17:41","title":"Királyi esküvő? Ritka videót posztolt Ferenc József leszármazottja IV. Károlyról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre vonatkozó pályázatot a nyáron írják ki - jelentette ki Bakir Izetbegovic, a háromtagú boszniai államelnökség bosnyák tagja Szarajevóban, miután tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.","shortLead":"Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre...","id":"20180520_Ennek_az_orszagnak_nagyon_megeri_Erdogan_torok_elnok_baratsaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea873561-8663-4630-bb8d-86ab4e088497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ennek_az_orszagnak_nagyon_megeri_Erdogan_torok_elnok_baratsaga","timestamp":"2018. május. 20. 16:42","title":"Ennek az országnak nagyon megéri Erdogan török elnök barátsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea komoly kiberhatalommá vált.","shortLead":"Észak-Korea komoly kiberhatalommá vált.","id":"20180520_Trumpnak_a_hekkerekrol_is_beszelnie_kellene_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ec4454-118a-48bd-bc45-58d4c9916dc2","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Trumpnak_a_hekkerekrol_is_beszelnie_kellene_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 20. 14:56","title":"Trumpnak a hekkerekről is beszélnie kellene Kim Dzsongunnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","shortLead":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","id":"20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872932da-ca81-45f7-9258-41f3f1886ac6","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","timestamp":"2018. május. 21. 21:15","title":"Jót röhögtek a német vicclapnál a magyar köztévén, miután átvette az álhírüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha gyerek mellett kezdenek dolgozni.","shortLead":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha...","id":"20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d311d92-69a1-4922-9ba3-fa3c98183ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","timestamp":"2018. május. 21. 10:23","title":"Ehhez mit szól? Az apák mindenhol többet keresnek, mint a gyermektelen férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","shortLead":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","id":"20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29cfca-a591-4bac-bde5-d1a8b6c64f00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","timestamp":"2018. május. 21. 20:03","title":"Vicces videóval szúrt oda a Samsung az Apple-nek – de nem túl késő ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","shortLead":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","id":"20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193512e8-0e74-4c9b-955f-5d7006f10c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 21. 15:18","title":"Újabb két hegymászó halt meg a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]