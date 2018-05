Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására figyelmeztetnek.","shortLead":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására...","id":"20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845e778-0ca2-4ee2-bc7f-a6531505f69c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","timestamp":"2018. május. 21. 07:45","title":"A láva után most sósav okoz veszélyt Hawaii szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d835c1-0d33-4f45-b83f-cd41a0d5a045","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Demográfiai kérdésekről, családpolitikáról, valamint az EP-választások előtt európai kérdésekről tartanának konzultációt. ","shortLead":"Demográfiai kérdésekről, családpolitikáról, valamint az EP-választások előtt európai kérdésekről tartanának...","id":"20180522_Rogton_ket_nemzeti_konzultaciot_is_belengetett_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d835c1-0d33-4f45-b83f-cd41a0d5a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac4fc75-75c3-49b2-b66e-cfa7b78032ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Rogton_ket_nemzeti_konzultaciot_is_belengetett_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 22. 06:03","title":"Rögtön két nemzeti konzultációt is belengetett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön tárcát. Seszták a Hír TV-nek cáfolta, hogy ilyen történt volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön...","id":"20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf30af-0749-45d3-b7da-9a29eec2af1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","timestamp":"2018. május. 21. 08:48","title":"Seszták tagadja, hogy zsarolta volna Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f86940-72f2-4f80-b243-7ba9088d51d7","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Levegő nélkül tárgyak sincsenek, tudta?","shortLead":"Levegő nélkül tárgyak sincsenek, tudta?","id":"20180520_Marfi_ersek_az_europai_vezetok_sotetben_jarnak_Szentlelek_kell_ide","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f86940-72f2-4f80-b243-7ba9088d51d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1291223-c94d-479c-bb3a-797819ef25e5","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180520_Marfi_ersek_az_europai_vezetok_sotetben_jarnak_Szentlelek_kell_ide","timestamp":"2018. május. 20. 21:11","title":"Márfi érsek: az európai vezetők sötétben járnak, Szentlélek kell ide","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e öt jobbikos képviselő a 26-ból, aki Toroczkai Lászlóval tart, ha a vesztes elnökjelölt szakadásra viszi a dolgot? A lépés előnyei egyértelműek, ahogy a kormányzati sajtó drukkolása is.","shortLead":"Van-e öt jobbikos képviselő a 26-ból, aki Toroczkai Lászlóval tart, ha a vesztes elnökjelölt szakadásra viszi a dolgot...","id":"20180522_Boszhelyzet_a_Jobbikban_Duroek_kiszakithatnak_a_frakciobol_egy_darabot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d432b9-6436-4d59-b6ba-d6951f2b7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Boszhelyzet_a_Jobbikban_Duroek_kiszakithatnak_a_frakciobol_egy_darabot","timestamp":"2018. május. 22. 08:57","title":"Bősz-helyzet a Jobbikban: Dúróék kiszakíthatnak a frakcióból egy darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok meg pláne nem.","shortLead":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok...","id":"20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ef3e0-5d00-4310-960d-142cd988312c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","timestamp":"2018. május. 21. 12:19","title":"Az oroszokban valami elpattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok Közösségén (FÁK) keretei belül kötött, és kilép mindegyikből, amelyik nem felel meg nemzeti érdekeinek - szögezte le Petro Porosenko ukrán elnök vasárnap Kijevben azon a rendezvényen, amelyet az 1937-1938-as sztálini \"nagy terror\" áldozatainak emléknapján tartottak.","shortLead":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok...","id":"20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77369a39-ef79-44cb-8a58-8ba86fbf39fa","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","timestamp":"2018. május. 20. 14:33","title":"Porosenko: Ukrajna kilép minden FÁK-megállapodásból, amely ellentétes az érdekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól. A nagyobb imádta, a kisebb csak azt hallgatta, mit miért nem tud használni. Az egész a régi Vidámpark hangulatát idézi: a belépő dupláját minimum ott kell hagyod, különben értelme sincs bemenni. ","shortLead":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól...","id":"20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60523390-38ab-4fb4-aa67-a7faada50ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Teszteltük két gyerekkel a Holnemvolt Várat, fájdalmas élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]