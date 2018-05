Az eseményen annyian lehetnek, hogy a hvg.hu újságírójának – a Guardian, az Index, a Zoom mellett – nem jutott már hely, de a HírTV sem jutott be. A csatorna azonban arról ír, hogy a távozott emberminiszter, Balog Zoltán előadásában arról beszélt, szerinte nem egyértelmű, mire építjük Európa jövőjét, és nem a legkézenfekvőbb válasz, hogy a kultúrára, hiszen a gazdaság is nagyon fontos prioritás.

A végén még állami eszközökkel fogják betiltani a gyerekkeresztséget – mondta.

Balog Tallai Gáborral, a Terror Háza Múzeum programigazgatójával beszélgetett, ő vezette fel a Kultúrharc - Kultúrák harca Európában című panelbeszélgetést. Balog szerint a legnagyobb kérdés, hogy mit jelent, hogy a kultúrának primátusa van. Ez az erkölcsi alap, amire hosszú távon is lehet építeni Balog szerint. Az emberi erőforrás minősége is kulturális kérdés.

Szerinte Magyarországon is fontos feladat a népességfogyás megállítása, és ez is kulturális kérdés. A kultúra feladata egy közösség győzelmi ösztönének az erősítése, annak, hogy „mi mint nemzeti közösség nem véletlenül vagyunk a világon.” Beszélt a kereszténységről is, de kritizált is.

„Most már nem vagyok a kormány tagja, így megkérdezhetem: az alaptörvényünk miért csak a múltban foglalkozik a kereszténységgel.” Hiányolja a jövőre vonatkozó állításokat, terveket, kijelentéseket. Szerinte a kereszténységnek fontos szerepe kell legyen Magyarország jövőjében, és meghatározónak kell lennie. Úgy fogalmazott, a XXI. századi keresztény értékekben mindig is volt valamilyen kritika a modern kapitalizmus felé.