Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok mellé áll Kijevvel szemben.

Kijev úgy látja, Magyarország nagyon sok kérdésben - például az ukrán oktatási törvény ügyében is - az oroszok oldalán áll. Mindezt Vasyl Bodnar külügyi államtitkár hangoztatta, amikor Kijevben több magyar újságíróval, köztük a hvg.hu munkatársaival találkozott. Szerinte Ukrajna megérti, hogy Budapest meg akarja védeni a magyar kisebbség jogait, de Magyarországnak is meg kéne értenie, hogy Kijev is kiáll a nemzeti érdekeiért.

A kétoldalú viszony megromlásának egyik fő okat az, hogy a még el nem fogadott oktatási törvény értelmében a kisebbségeknek első osztálytól kellene tanulniuk ukránul. Ezt tartja Magyarország elfogadhatatlannak, ennek visszavonását szeretné elérni. Bodnar hangsúlyozza: országa minden nemzetközi szerződést betart, bár ezzel a magyar külügy nem ért egyet.

Magyar részről több negatív lépést is tapasztaltak az ukránok: volt, hogy Balog Zoltán egy eredményeket hozó tárgyalás után visszalépett, voltak álhírek magyar részről, a magyarok túldimenzionálták a magyar kulturális intézmények elleni támadásokat, amelyek mögött rendre orosz erők állnak Bodnar szerint, és mindennaposak az országban. De előjött a növekvő ukrán antiszemitizmus veszélye is, ami szintén fake news Bodnar szerint.

Az ukránok azért is panaszkodnak, mert szerintük akkor, amikor Budapest Ukrajnáról beszél, sokat merít az orosz beszédmódból. Bodnár egyenesen a nacionalista vagy a fasiszta kifejezéseket említette ennek alátámasztására.

Még érdekesebb a történet - hangoztatják Kijevben - , ha a magyar szankciókat nézzük. Ők úgy érzik, Budapest addig blokkolja a NATO-ukrán kapcsolatok további épülését, amíg nem rendeződik az oktatási törvény. Pedig szerintük magyar érdek is lenne Ukrajna NATO-tagsága, hiszen - érvelnek - a szövetség jobban odafigyelne a kisebbségek jogaira is, és a magyar geopolitikai pozíciók is erősödnének.

Az ukránok tehát arról győzködnek mindenkit, hogy túl sok az egybeesés bizonyítja: "a NATO-tagállam Magyarország Oroszország mellé áll, hasonlóan érvel és ez arra enged következtetni, hogy valamiféle kapcsolat van ebben az ügyben a két ország között".