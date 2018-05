Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen korábbi vezetője sem.","shortLead":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen...","id":"20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd08abf-45c1-49ab-9b59-e6342bf132f2","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","timestamp":"2018. május. 21. 11:50","title":"Egyetlen pápa sem volt még ennyire megengedő egy meleggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán online feltölteni az adatokat, a rendőrség kötelékébe tartozó, fegyveres Állami Futárszolgálat rohangál az adathordozókkal. Sikerült beszélnünk olyan állami szervezetnél dolgozó informatikussal, aki szerint ennek a fapados, offline adattrezor-imitációnak nem sok értelme van, viszont egy csomó munkával, adminisztrációval és költséggel jár. Hogy mennyi (köz)pénzbe fáj mindez, arra a Belügyminisztérium egyelőre nem válaszolt.","shortLead":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán...","id":"20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617225-56c3-4523-bc4c-e5846c8d2202","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","timestamp":"2018. május. 22. 06:30","title":"„Pornót is beküldhetnénk az adattrezorba” – mi lett Orbánék informatikai gigaberuházásából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump kemény üzenetet küldött Venezuelának.","shortLead":"Trump kemény üzenetet küldött Venezuelának.","id":"20180522_USA_Maduro_csalt_allitsak_vissza_a_demokraciat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f58da5-4f1a-4af6-91c5-c10b57f88a66","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_USA_Maduro_csalt_allitsak_vissza_a_demokraciat","timestamp":"2018. május. 22. 07:46","title":"USA: Maduro csalt, állítsák vissza a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben a kisbuszban ülők közül többen életüket vesztették, a teherautó sofőrje megsérült. ","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben a kisbuszban ülők közül többen életüket vesztették, a teherautó sofőrje...","id":"20180522_nagy_baleset_tortent_lezartak_a_4es_utat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe3e23-2065-4d09-b0cd-8432c7f3c453","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180522_nagy_baleset_tortent_lezartak_a_4es_utat","timestamp":"2018. május. 22. 17:17","title":"Többen meghaltak a ceglédberceli balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","shortLead":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","id":"20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3903630b-86ab-484e-beda-d31702bac63e","keywords":null,"link":"/idojaras/20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","timestamp":"2018. május. 21. 10:45","title":"Rémes keddünk lehet: riasztást adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők hivatalosan a férfiak miatt bűnhődnek az országban.","shortLead":"A nők hivatalosan a férfiak miatt bűnhődnek az országban.","id":"20180523_Ertelmetlen_tilalomnak_vetne_veget_az_irani_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9df0e3-a109-48bd-8e90-675f99e60653","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Ertelmetlen_tilalomnak_vetne_veget_az_irani_elnok","timestamp":"2018. május. 23. 05:09","title":"Értelmetlen tilalomnak vetne véget az iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb6407-e987-42cf-81dc-9188a241037e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ sok országában szakosodtak a bűnbandák a gazdagok elrablására és a váltságdíj begyűjtésére. De talán sehol a földkerekségen nem emelkedett olyan szintre, legalábbis az adott viszonyokra vetítve az emberrablási biznisz, mint Madagaszkáron. ","shortLead":"A világ sok országában szakosodtak a bűnbandák a gazdagok elrablására és a váltságdíj begyűjtésére. De talán sehol...","id":"20180522_Igy_viragzik_a_nacionalizmussal_osszekotott_emberrablasi_uzlet_Benyovszky_szigeten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aefb6407-e987-42cf-81dc-9188a241037e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e29ca6-54f1-40c7-a6dc-d2361f386571","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Igy_viragzik_a_nacionalizmussal_osszekotott_emberrablasi_uzlet_Benyovszky_szigeten","timestamp":"2018. május. 22. 11:40","title":"Így virágzik a nacionalizmussal összekötött emberrablási üzlet Benyovszky szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]