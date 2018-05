Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai módra. És került bele még egy apró újdonság.","shortLead":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai...","id":"20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14acaf-1f18-497a-871d-8a3054dcbc0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","timestamp":"2018. május. 25. 09:03","title":"Régóta várt hasznos funkciót kapott a Windows – de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1061e-1b55-450b-b0a1-d4fafa1be1c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kiürítették a plázát. ","shortLead":"Pénteken kiürítették a plázát. ","id":"20180525_Bombariado_van_a_budapesti_Arkadban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b1061e-1b55-450b-b0a1-d4fafa1be1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede85c43-aba3-433b-beb3-442c284c2405","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Bombariado_van_a_budapesti_Arkadban","timestamp":"2018. május. 25. 13:41","title":"Bombariadó van a budapesti Árkádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre nincs tökéletes ellenszere, viszont védekezni lehet ellene.","shortLead":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre...","id":"20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca08347-4e9f-4dde-b506-70850e7c5e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","timestamp":"2018. május. 25. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Akkor most ellenőrizze, milyen routere van, 14 típus került bajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb teljesítményű e-autó-töltőkkel elsősorban autópályák mentén és nagyforgalmú helyszíneken találkozhatunk majd.","shortLead":"A legnagyobb teljesítményű e-autó-töltőkkel elsősorban autópályák mentén és nagyforgalmú helyszíneken találkozhatunk...","id":"20180525_hipertoltok_villanyauto_akkumulator_villamtolto_abb_terra_hp_jaguar_porsche","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04add-d19c-4000-aafd-134b35f5f77b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_hipertoltok_villanyauto_akkumulator_villamtolto_abb_terra_hp_jaguar_porsche","timestamp":"2018. május. 25. 08:21","title":"A villámnál 5x gyorsabb hipertöltők jönnek a villanyautókhoz, de otthon marad a csigalassúság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos különbségek lehetnek a különböző ajánlatok között.","shortLead":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos...","id":"20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853a15b-6767-46f0-b2f6-e45e8576bf32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 11:04","title":"Gyereknapra bankszámlanyitás? Ha így csinálja, meg fogja köszönni a gyereke, mikor nagykorú lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c663d50-7a8e-4e0a-b213-f8a329d96093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Van_egy_magyar_aki_tudja_mi_lesz_a_BLdonto_eredmenye__de_lehet_hogy_trukkozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c663d50-7a8e-4e0a-b213-f8a329d96093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3765a86f-5f3e-4f55-a00e-604e7f959734","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Van_egy_magyar_aki_tudja_mi_lesz_a_BLdonto_eredmenye__de_lehet_hogy_trukkozik","timestamp":"2018. május. 25. 11:48","title":"Van egy magyar, aki tudja, mi lesz a BL-döntő eredménye – de lehet, hogy trükközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai közgyűlésén. ","shortLead":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai...","id":"20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf234423-e7f9-4b5a-a925-e6c257f28cce","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","timestamp":"2018. május. 24. 11:56","title":"Tőkét emel a CO-OP, de ezzel nem tudja megmenteni a kis üzleteket a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab964857-da8b-41ff-b9ed-dfbaefd26938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben Nagy-Britanniában - a britek után - a lengyelek vannak, a második legnépesebb közösség pedig a románoké. ","shortLead":"A legtöbben Nagy-Britanniában - a britek után - a lengyelek vannak, a második legnépesebb közösség pedig a románoké. ","id":"20180524_Brit_statisztika_kozel_100_ezer_magyar_el_NagyBritanniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab964857-da8b-41ff-b9ed-dfbaefd26938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacc985d-4ca2-4610-87eb-9318d39f8153","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Brit_statisztika_kozel_100_ezer_magyar_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. május. 24. 18:08","title":"Brit statisztika: közel 100 ezer magyar él Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]