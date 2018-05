Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás és Sztarenki Dóra főszereplésével készült 1945.



","shortLead":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó...","id":"20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62928dfa-a177-40b0-b43a-74842c0877c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","timestamp":"2018. május. 24. 14:48","title":"Az HBO is bemutatja az 1945-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd49ba93-e23e-4744-b51c-4f4bc53c65c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tündérkertet álmodott a kormány a fertődi kastélyból, de szinte semmi sem sikerült a tervekből, sőt most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","shortLead":"Tündérkertet álmodott a kormány a fertődi kastélyból, de szinte semmi sem sikerült a tervekből, sőt most...","id":"20180524_Ez_a_kormany_egyik_befuccsolt_terve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd49ba93-e23e-4744-b51c-4f4bc53c65c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b91690-d395-46c6-b6ba-0f1ba97a260f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Ez_a_kormany_egyik_befuccsolt_terve","timestamp":"2018. május. 24. 14:03","title":"Ez a kormány egyik befuccsolt terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","shortLead":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","id":"20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c154a3-9722-4efa-b498-ee145365eb16","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 13:04","title":"Észak-Korea felrobbantotta nukleáris telepét - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol: ez a világ első, 1 terabájtnyi adatot őrizni képes telefonja. ","shortLead":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol...","id":"20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4ed6d-3436-4af2-9cb8-abcbe7d0ea0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","timestamp":"2018. május. 24. 09:03","title":"Jött egy telefon, amelyre akár 500 filmet is rakhat, még így is marad rajta szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is figyelemre méltó darabnak ígérkezik.","shortLead":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is...","id":"20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0e4f79-4222-49cf-bced-c77509432de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","timestamp":"2018. május. 25. 11:03","title":"Erős ígéret: 45 napig bírja az új androidos telefon, ami szinte csak képernyőből áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány egyáltalán nem veszi komolyan a netszerte egyre gyakrabban feltűnő kamuhírek problémáját.","shortLead":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány...","id":"20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb18ed6-233c-48bc-928f-df60c164d3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2018. május. 24. 17:03","title":"Ön szerint melyik a rosszabb: ha a kormány teszi ki a netre az álhíreket, vagy ha az üldözésük nevében másokat cenzúráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7777fd68-2be7-480d-a8b4-47a50dfa7229","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népszavazáson döntenek pénteken Írország polgárai arról, hogy megváltoztassák-e a szigorú abortusztörvényt, amely miatt évente ír nők ezrei utaznak külföldre, hogy művi terhességmegszakítást hajtsanak végre. Az előrejelzések szerint kis többségben vannak a reformpártiak.","shortLead":"Népszavazáson döntenek pénteken Írország polgárai arról, hogy megváltoztassák-e a szigorú abortusztörvényt, amely miatt...","id":"20180525_Megkezdodott_az_ir_abortuszreferendum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7777fd68-2be7-480d-a8b4-47a50dfa7229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d751-5677-492d-8787-cd8b3635b2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Megkezdodott_az_ir_abortuszreferendum","timestamp":"2018. május. 25. 08:01","title":"Megkezdődött az ír abortuszreferendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575bfcf3-fa2f-4d9e-82b6-2e41129a8cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőbánya önkormányzata úgy döntött, eladja a területet az államnak, pedig az óvoda speciális szerepet tölt be a környéken dolgozó ázsiai családok gyerekeinek integrálásában. ","shortLead":"Kőbánya önkormányzata úgy döntött, eladja a területet az államnak, pedig az óvoda speciális szerepet tölt be...","id":"20180525_Ovodat_rombolnanak_le_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=575bfcf3-fa2f-4d9e-82b6-2e41129a8cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea171d-cd05-4003-a34c-a1c38ee9a135","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Ovodat_rombolnanak_le_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 10:24","title":"Óvodát rombolnának le az új Közlekedési Múzeum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]