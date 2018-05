Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70fc3-18d2-41f7-b0d0-d4bf6a034fd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","timestamp":"2018. május. 26. 17:15","title":"Ricciardo volt a leggyorsabb Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","shortLead":"A külügyminiszter zavarba jött, amikor az EUrológus felhozta a témát Brüsszelben.","id":"20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44464dea-c774-41a7-ab6d-0efc6b73e3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_Tudomasul_kell_venni_hogy_Orban_fakenewsgyarnak_tartja_az_Indexet","timestamp":"2018. május. 28. 16:27","title":"Szijjártó: Tudomásul kell venni, hogy Orbán fakenews-gyárnak tartja az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az ausztrál popsztárt a nyolcvanas évek végén ismerte meg a világ, és az elmúlt 30 évben végig sikeres és fontos szereplő tudott maradni, ráadásul többnyire nem csak fülbemászó, hanem élvezetes popzenével. 5 dalt választottunk ki a gazdag Kylie-diszkográfiából.","shortLead":"Az ausztrál popsztárt a nyolcvanas évek végén ismerte meg a világ, és az elmúlt 30 évben végig sikeres és fontos...","id":"20180528_Kylie_Minogue_50_5_slager","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3712b4ec-b121-4d70-a772-cc08055bbb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02589b0-b4c9-4d05-9d15-6705c144432b","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Kylie_Minogue_50_5_slager","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Ma 50 éves Kylie Minogue – hallgasson világslágereket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat. Az alkotások elkészültek, lapunk pedig kapott egy válogatást, amelyet az alábbi galériában a kedves olvasó is végiglapozhat. ","shortLead":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat...","id":"20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b89e2c-7ecd-4ac5-8709-5dc010412e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","timestamp":"2018. május. 27. 07:30","title":"Képzelje, vannak gyerekek, akik kütyük nélkül is boldogok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","shortLead":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","id":"20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77cd128-2f96-4a1b-8830-0c4465da1d4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","timestamp":"2018. május. 28. 11:22","title":"Hihetetlen, de újból mini lesz a Mini: 40 centivel megvágják, és villanymotor kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e878a27-c0f4-49ea-8c79-e589c2454170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul úgy, hogy a helyiek is pénzért parkolhatnak házuk előtt Kékeden.","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy a helyiek is pénzért parkolhatnak házuk előtt Kékeden.","id":"20180528_parkolas_keked_borsod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e878a27-c0f4-49ea-8c79-e589c2454170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4450a3d-c0eb-482b-8dd9-01622c79de89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_parkolas_keked_borsod","timestamp":"2018. május. 28. 10:20","title":"180 fős borsodi faluban vezettek be parkolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány ellenáll, harcol – a jól ismert magyar retorika egy ukrán médiakutató szervezet kutatásai alapján nagyon hasonló verzióban tűnik fel az orosz médiában is. Abban a médiában, ahol Orbán Viktor pozitív hős, és az ukrán-magyar válság is az Európa megosztottságát demonstráló esetként jelenik meg. A kormány akarva-akaratlanul is felerősíti az orosz információs hadviselés szólamait.","shortLead":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány...","id":"20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da57556d-5e5b-4d64-899e-e17cd49cbc75","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","timestamp":"2018. május. 28. 06:30","title":"Elképesztő, mennyire hasonlít Orbán és az orosz média Európa-képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","shortLead":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","id":"20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d22bb27-e636-412e-9d77-1ff8cc8e57dd","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 28. 14:42","title":"Indul a szezon: telefont és több üveg italt lopott három férfi egy fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]