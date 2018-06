Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt a földön fekvő motoros mellett.","shortLead":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt...","id":"20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcc8c78-b708-43c6-86ca-bfed76068782","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","timestamp":"2018. május. 31. 04:01","title":"Elszomorító videó: a kereszteződés közepén feküdt az elsodort motoros, és alig akart neki segíteni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly április óta „működik” vendégházként az a Batidai vadászkastély, ami nem Lázár Jánosé. Nyolc hónap alatt 2,7 millió forint árbevétele volt a cégnek, amelyet az építtetők hoztak létre, és egyetlen alkalmazott sincs, aki a tulajdonos által beígért prémium ügyfeleket kiszolgálná.","shortLead":"Tavaly április óta „működik” vendégházként az a Batidai vadászkastély, ami nem Lázár Jánosé. Nyolc hónap alatt 2,7...","id":"20180601_Szellemkastely_lett_a_batidai_vadaszkastelybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d9ed4-acb5-4bca-8bac-4b0f2bcdce7a","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_Szellemkastely_lett_a_batidai_vadaszkastelybol","timestamp":"2018. június. 01. 11:28","title":"Szellemkastély lett a batidai vadászkastélyból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arkagyij Babcsenkóval tíz évvel ezelőtt egy közös hónapot töltött Berlinben. Azt írja, az orosz irodalom egy nagy íróval lett szegényebb. Frissítve!","shortLead":"Arkagyij Babcsenkóval tíz évvel ezelőtt egy közös hónapot töltött Berlinben. Azt írja, az orosz irodalom egy nagy...","id":"20180530_Dragoman_Gyorgy_szemelyes_poszttal_bucsuzik_a_lelott_orosz_ujsagirotol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a53deb-d8a3-4970-b05d-af7377c973fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Dragoman_Gyorgy_szemelyes_poszttal_bucsuzik_a_lelott_orosz_ujsagirotol","timestamp":"2018. május. 30. 15:02","title":"Dragomán György személyes poszttal búcsúzik a lelőtt orosz újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ea92a0-86fb-4736-8f39-e789631223df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egész Franciaország gyászolja Serge Dassault-t, aki a repülőgépgyártás koronázatlan királya volt hazájában. Ám a tulajdonában levő Le Figaro megírta: már nem a repülőgépgyártás a Dassault igaza sikerágazata, hanem a szoftvergyártás. ","shortLead":"Egész Franciaország gyászolja Serge Dassault-t, aki a repülőgépgyártás koronázatlan királya volt hazájában. Ám...","id":"20180601_Megfejtettek_a_93_evesen_elhunyt_mediamogul_fegyvergyaros_gazdagsaganak_titkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ea92a0-86fb-4736-8f39-e789631223df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9fc039-adfe-4c7b-aa2a-a0ac4658da5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Megfejtettek_a_93_evesen_elhunyt_mediamogul_fegyvergyaros_gazdagsaganak_titkat","timestamp":"2018. június. 01. 07:36","title":"Megfejtették a 93 évesen elhunyt médiamogul fegyvergyáros gazdagságának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos játszótere, a Future Park lesz.","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos...","id":"20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f01457-da52-493c-a17b-839338aa7355","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","timestamp":"2018. május. 31. 13:18","title":"Rajzolj egy állatot, és életre kel a falakon! – Nyit az Andrássy Élményközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","shortLead":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","id":"20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638eb18a-7391-459d-bab3-2de94ac62ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 31. 08:55","title":"Egyszerű emberek mesélték el neki, mit tett velük a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88faa9c3-6809-46ec-a20c-ed16a1e095c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meg az általuk választott útvonalak is. Bakondi György a köztévén beszélt minderről, meg arról, hogy nagy nyugtalanság van. ","shortLead":"Meg az általuk választott útvonalak is. Bakondi György a köztévén beszélt minderről, meg arról, hogy nagy nyugtalanság...","id":"20180530_Orban_fotanacsadoja_szerint_megvaltozott_a_migransok_osszetetele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88faa9c3-6809-46ec-a20c-ed16a1e095c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3126657-f14e-408b-8c65-83139d9ec7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Orban_fotanacsadoja_szerint_megvaltozott_a_migransok_osszetetele","timestamp":"2018. május. 30. 21:17","title":"Orbán főtanácsadója szerint megváltozott a migránsok összetétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","shortLead":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","id":"20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee10a26-6ce2-4cad-9058-9fde53861b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","timestamp":"2018. május. 30. 14:26","title":"44 millió forintért páncélozott Skodát is vehetünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]