[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","shortLead":"Pontosan nem tudni, miért történt a baleset, ketten viszont megsérültek.","id":"20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ccefe4-ca5c-4316-920e-4c057c19c061","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180603_auto_mikrobusz_baleset_budapest","timestamp":"2018. június. 03. 00:38","title":"Autó és mikrobusz ütközött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni, vagy akinek hibás lett a bevallása.","shortLead":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni...","id":"20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7071c84f-1fa1-4af9-956c-c15b27aace2c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","timestamp":"2018. június. 04. 10:21","title":"Ez vár arra, aki elfeledkezett az adóbevallásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar kidolgozni, amellyel valódi nyomás alá helyezhető a kormány. \"Ha szükséges, el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig\" – írta.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar...","id":"20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f9baac-6c5d-4aa2-88cf-961b518510ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","timestamp":"2018. június. 04. 09:40","title":"Hülyeséggátló törvényjavaslattal készül Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","shortLead":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","id":"20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ad9461-e668-4c76-9a8c-3f59f39c0181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","timestamp":"2018. június. 03. 19:22","title":"Fordulat: 130 éves hagyományát rúgja föl a gyémántóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43844a88-f69f-4fba-842f-11dfd4478ab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virágszőnyeg a jutalma ezért.","shortLead":"Virágszőnyeg a jutalma ezért.","id":"20180603_Tuzson_Bence_a_kotcsei_porkolt_helyett_a_csomori_kormenetet_valasztotta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43844a88-f69f-4fba-842f-11dfd4478ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a833db-c5bc-4f4d-9a37-41b20ba34ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Tuzson_Bence_a_kotcsei_porkolt_helyett_a_csomori_kormenetet_valasztotta","timestamp":"2018. június. 03. 12:53","title":"Tuzson Bence a kötcsei pörkölt helyett a csömöri körmenetet választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","shortLead":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","id":"20180603_motoros_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0a5944-3440-423a-ba5d-fd7749bdf002","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_video","timestamp":"2018. június. 03. 04:01","title":"A nap videója: Ilyen motoros balesetet még az életben nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat kényelmetlen pillanatokat.","shortLead":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat...","id":"20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0152e005-4c9b-4dc8-9b32-6affbd2e8758","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","timestamp":"2018. június. 04. 08:03","title":"Találtak egy kiskaput az androidos telefonokban: ha ezt a kódot begépeli valaki mobilján, elolvashatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone- és iPad-tulajdonosok örülhetnek, a másiknak az androidosok.","shortLead":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone...","id":"20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8ea6fb-a54b-465e-88a2-212cd71875d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","timestamp":"2018. június. 04. 07:02","title":"Próbálja ki, 2 új funkció is jött a Google Mapsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]