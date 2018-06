Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"","category":"vilag","description":"Bassár el-Aszad szíriai elnök hamarosan Észak-Koreába látogat, és találkozik a távol-keleti ország vezetőjével, Kim Dzsong Unnal. Korábban Phenjant azzal vádolták, hogy vegyi fegyverek gyártására alkalmas eszközöket szállított Szíriának. ","shortLead":"Bassár el-Aszad szíriai elnök hamarosan Észak-Koreába látogat, és találkozik a távol-keleti ország vezetőjével, Kim...","id":"20180604_Nem_csak_Trump_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1d145-4367-4942-888e-cc42b88473fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Nem_csak_Trump_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. június. 04. 10:16","title":"Nem csak Trump találkozik Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","shortLead":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","id":"20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80451efd-4734-4e35-8f79-8b16b321a145","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","timestamp":"2018. június. 03. 10:03","title":"Itt a Huawei új okosórája: fizetni, zenét hallgatni is lehet vele, de még 4G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne - csak az jogilag nem a Fidesz kampánya, hanem kormánytájékoztatás.\r

\r

","shortLead":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne...","id":"20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c6dad4-ca08-43e7-a061-4a93f1ec3279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","timestamp":"2018. június. 02. 20:12","title":"Miközben a kormány szórta a pénzt a kampányban, a Fidesz alig költött valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09051b4a-eff2-43ca-b12e-1d535c6e583e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy az irányjelző hangjának mindenképpen egy unalmas kattogó hangnak kell lennie?","shortLead":"Ki mondta, hogy az irányjelző hangjának mindenképpen egy unalmas kattogó hangnak kell lennie?","id":"20180604_kattogo_indexhang_tucsokciripeles_ssangyong_rexton_g4_delkoreai_auto_terepjaro_rodius","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09051b4a-eff2-43ca-b12e-1d535c6e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99c0678-0888-43d7-99f3-b74a36f53dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_kattogo_indexhang_tucsokciripeles_ssangyong_rexton_g4_delkoreai_auto_terepjaro_rodius","timestamp":"2018. június. 04. 06:41","title":"Kattogó indexhang helyett tücsökciripelés? Így lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák és az egymással kommunikáló, maguktól tanuló eszközök jobb életet teremthetnek.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák...","id":"201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789c1c9-9505-4466-8126-da939bac64a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","timestamp":"2018. június. 03. 17:00","title":"Jön a negyedik ipari forradalom, és a gépek aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]