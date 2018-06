Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","shortLead":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","id":"20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c13b6-b363-4568-a278-7b78dcd95d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","timestamp":"2018. június. 04. 16:03","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a negyeddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","shortLead":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","id":"20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a3fede-1058-4dde-85a4-81b5c0dc304a","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","timestamp":"2018. június. 04. 23:24","title":"Félelem és undor az illiberális Magyarországon - kemény hangvételű könyvet írtak Orbánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6b0640-223e-4ac9-9950-cf26c415235f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még tart a kalauzokra szerelt testkamerák próbaüzeme, a szakszervezet szerint egyre több vasutast támadnak meg.","shortLead":"Még tart a kalauzokra szerelt testkamerák próbaüzeme, a szakszervezet szerint egyre több vasutast támadnak meg.","id":"20180605_Kalauzpanasz_inkabb_ejjel_Harlemben_mint_egy_magyar_vonaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6b0640-223e-4ac9-9950-cf26c415235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0edfaa3-1eff-473c-a73c-36ed2d2d3e25","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Kalauzpanasz_inkabb_ejjel_Harlemben_mint_egy_magyar_vonaton","timestamp":"2018. június. 05. 13:19","title":"Kalauzpanasz: inkább éjjel Harlemben, mint egy magyar vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763e4881-16f8-48a5-9919-774231ab056d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnösnek találta egy londoni bíróság azt a fiatal muszlim terrorista nőt, aki egy csupán nőkből álló terrorista sejt élén merényletet akart végrehajtani a British Múzeumban.","shortLead":"Bűnösnek találta egy londoni bíróság azt a fiatal muszlim terrorista nőt, aki egy csupán nőkből álló terrorista sejt...","id":"20180604_Bunosnek_talaltak_Londonban_a_legfiatalabb_iszlamista_noi_terroristat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763e4881-16f8-48a5-9919-774231ab056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa143b7-178a-4ba9-9523-297fe006198e","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Bunosnek_talaltak_Londonban_a_legfiatalabb_iszlamista_noi_terroristat","timestamp":"2018. június. 04. 17:11","title":"Bűnösnek találták Londonban a legfiatalabb iszlamista női terroristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6977bf4-4cda-43cb-b599-453a12cad6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó akciót tartottak a civilek a Kossuth téren, a Parlament előtt a Stop Soros ellen. Ha elfogadják, egy befogadott menekült, oltalmazott sem lesz ezután, állítják. ","shortLead":"Tiltakozó akciót tartottak a civilek a Kossuth téren, a Parlament előtt a Stop Soros ellen. Ha elfogadják...","id":"20180604_Ilyen_utoljara_az_50es_evekben_volt__Civilek_tiltakoznak_a_Stop_Soros_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6977bf4-4cda-43cb-b599-453a12cad6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8ef83-f52c-4985-8717-33f164f34128","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Ilyen_utoljara_az_50es_evekben_volt__Civilek_tiltakoznak_a_Stop_Soros_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 10:13","title":"\"Ilyen utoljára az 50-es években volt\" – Civilek tiltakoztak a Stop Soros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]