Kifejezetten rosszul jöhet ki a Facebook abból, hogy a mobilgyártókkal is megosztotta felhasználói adatait, miután kiderült, hogy az amerikai hatóságok által nemzetbiztonsági szempontból problémásnak tartott Huawei, valamint három másik kínai cég is hozzájuthatott a közösségi oldal felhasználóinak személyes, érzékeny adataihoz. Ez most – a Facebook számára – a lehető legrosszabb pillanatban került nyilvánosságra. Annak is adott ki rólunk személyes adatokat a Facebook, akinek nagyon nem kellett volna

Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a "a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben" című mutatványával. Eddig ő az, aki a legyorsabban tudta az összetett feladatot kivitelezni. Három Rubik-kockát rakott ki, miközben zsonglőrködött velük

Pedig az eddigi lista sem gyenge. Még mindig tudnak új sztárt találni Tarantino Manson-filmjébe

Furcsa fejtörő az amerikai diplomácia számára, hogy ki fogja kifizetni az elnöki lakosztályt a The Fullerton luxushotelben, melyet Észak-Korea ifjú diktátora kiszemelt magának Szingapúrban. A nyomorgó Észak-Korea diktátora nem hajlandó kifizetni luxusszállását

A felüljáróról ledobott kő átpattant egy személyvonatra, majd a peronon várakozó utasok közé csapódott. Egy 17 éves fiú dobott meg kővel egy gyorsvonatot Újszászon – fotó A gigászok harca következik, a sörfőzdék és az üdítőgyártók egymással kezdenek el versengeni. Ez lesz a nyár háborúja: a sör az üdítők ellen

Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb állatot annak néznek. Egy unatkozó facebookozó ezt kihasználva készített humoros fotókat. Szelfiző medvék Hevesben? Mém lett a lassan mindenhol felbukkanó nagyvadból – fotók

A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód fenntartása. De sajnos egyetlen fideszes előadó sem mondhatja el véleményét ezekről. Tanácskozik az Európai Néppárt, de Orbánt nem hívták előadni