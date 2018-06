Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccd9126b-bfd2-44d5-b15b-c65b982fab1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők szerint egyoldalúak és inkorrektek annak a történelemtankönyvnek a feladatai, ami egy XIX. századi példán mutatja be a romák felzárkóztatását.","shortLead":"Szakértők szerint egyoldalúak és inkorrektek annak a történelemtankönyvnek a feladatai, ami egy XIX. századi példán...","id":"20180607_A_ciganysag_tanulasra_kenyszeriteserol_es_kegyetlensegrol_ir_egy_gimnaziumi_tortenelemkonyv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd9126b-bfd2-44d5-b15b-c65b982fab1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d041327-f1f1-4c79-8836-d8f11886ba83","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_ciganysag_tanulasra_kenyszeriteserol_es_kegyetlensegrol_ir_egy_gimnaziumi_tortenelemkonyv","timestamp":"2018. június. 07. 14:32","title":"A cigányság tanulásra kényszerítéséről és kegyetlenségről ír egy gimnáziumi történelemkönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cca5a8-9e5c-416d-b735-c3cff5b9efbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5 és 7 milliárdos nyereséget könyveltek el tavaly a nagy állami közműcégek. Évek óta a világpiaci árnál drágábban adják el a villanyt és a gázt.","shortLead":"5 és 7 milliárdos nyereséget könyveltek el tavaly a nagy állami közműcégek. Évek óta a világpiaci árnál drágábban adják...","id":"20180606_Milliardos_nyereseget_termeltek_tavaly_az_allami_kozmucegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cca5a8-9e5c-416d-b735-c3cff5b9efbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6559fa-1e6a-485d-84fd-8d7b70054dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Milliardos_nyereseget_termeltek_tavaly_az_allami_kozmucegek","timestamp":"2018. június. 06. 21:24","title":"Hiába a rezsicsökkentés, milliárdos profitjuk volt az állami közműcégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mohini, Begum, Jazmina és Tippu május 12-én látták meg a napvilágot a felsőlajosi Magán Zoo állatkertben, de már most nagyon elevenek. ","shortLead":"Mohini, Begum, Jazmina és Tippu május 12-én látták meg a napvilágot a felsőlajosi Magán Zoo állatkertben, de már most...","id":"20180607_Jatszanak_ugralnak_cumisuvegbol_esznek_videon_a_csak_nemreg_szulett_felsolajosi_kistigrisek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189fb8a0-ad03-4d83-a3f3-936d9b7c7647","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Jatszanak_ugralnak_cumisuvegbol_esznek_videon_a_csak_nemreg_szulett_felsolajosi_kistigrisek","timestamp":"2018. június. 07. 08:30","title":"Játszanak, ugrálnak, cumisüvegből esznek: videón a csak nemrég született felsőlajosi kistigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe787-b586-4a94-a5e9-082a9f07e606","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","timestamp":"2018. június. 06. 11:58","title":"Kézműves akciófilm lett ebből a drónmentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt gyűjtsenek. Utánajártunk a műfaj legfontosabb jellemzőinek, és megnéztük, milyen területeken hasznosítható a geekek maratonjából kifejlődött ötletgyár.","shortLead":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt...","id":"20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d71d6a5-0d2f-4e7e-adb1-03dcfdac1b18","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","timestamp":"2018. június. 07. 07:34","title":"Madárvédelemtől a jövő energiájáig: hackathonok hoznak friss szemléletet a nagyvállalati gondolkodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást küldött a magyar hatóságoknak.","shortLead":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást...","id":"20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb80009-d4df-4ec2-af5a-c440c8ddf50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","timestamp":"2018. június. 06. 11:08","title":"Itt a friss jelentés, nagyon rossz helyen állunk az OLAF-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok elleni 1-1-es döntetlen után.","shortLead":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok...","id":"20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fc70f0-b7ed-4a44-93c7-f44f8a6f6ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","timestamp":"2018. június. 07. 07:25","title":"Leekens: Nem lehetek elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]