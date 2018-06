Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban. A két bottal járó bácsi megpróbált átkelni a zebrán egy soksávos úton, de szegény olyan lassan haladt, hogy nagyjából félúton járt még, amikor az autók zöldet kaptak. ","shortLead":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban...","id":"20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cce0b5-ab2f-4945-bdb0-a47ef4421a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","timestamp":"2018. június. 07. 17:29","title":"A nap rendőre kínai és világszerte tanulhatna tőle mindenki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket az Instagramba. A Facebook még több csatornán szeretné beszippantani a felhasználókat.","shortLead":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket...","id":"20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2512ed6f-6f75-4215-a203-0c35263260f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","timestamp":"2018. június. 07. 18:03","title":"Egy kicsit felpezsdítené az értesítéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7968f9-e669-4370-9685-484d17224988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Nincs_jovo_kepzeloero_nelkul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7968f9-e669-4370-9685-484d17224988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9d9fa3-6c4d-4f52-b5fa-715f76b013cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Nincs_jovo_kepzeloero_nelkul","timestamp":"2018. június. 07. 09:30","title":"Nincs jövő képzelőerő nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","shortLead":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","id":"20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92171ff9-ba41-4329-9d1d-2cf1d151ae88","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","timestamp":"2018. június. 07. 13:59","title":"Tóth Bertalant támadja az MSZP-s, akit korábban a kommunizmus bűneinek tagadása miatt jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak ellenőrre, egy vonalon volt az összes eset több mint harmada.","shortLead":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak...","id":"20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b18f9-2948-4d69-957d-32a118cb9e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","timestamp":"2018. június. 06. 16:52","title":"Elárulta a MÁV, melyik vonalakon támadják meg a legtöbb kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c89b9b-af80-4ac5-9beb-23545bd5f1e8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség új vezetése, miután lecsillapodtak a korábbi vezetési kérdések, botrányok. Sportolói, szülői, edzői kódex készült, és az esetek bejelentésére is lett telefonszám, e-mail-cím. A szövetség a területre bizottságot hozott létre, amelyben a szülőket is képviselik. Egy korábbi Unicef-kutatás alapján feltételezhető, hogy kiesik majd pár csontváz a szekrényből.","shortLead":"Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség új vezetése, miután lecsillapodtak a korábbi vezetési kérdések...","id":"20180607_uszoszovetseg_szexualis_eroszak_gyermekvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c89b9b-af80-4ac5-9beb-23545bd5f1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124b692-7bb4-4c80-abb6-dd6eed4daa31","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_uszoszovetseg_szexualis_eroszak_gyermekvedelem","timestamp":"2018. június. 07. 06:00","title":"Az úszószövetség húzott egyet az uszodai szemétkedés és molesztálás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június 1-jén megjelent cikke, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt az Európán az utóbbi években végigsöprő és a kontinens megosztásával fenyegető populista hullám kulcsfigurájának nevezték.","shortLead":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június...","id":"20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afaae57-4983-494c-aede-a02ad6450b60","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","timestamp":"2018. június. 06. 18:51","title":"Most a Bloomberget osztotta ki Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár végéig a Telenor. A telekomosok és a vodafone-osok számára is","shortLead":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár...","id":"20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3253b8e-155f-43fe-b55f-2705584692bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","timestamp":"2018. június. 07. 14:03","title":"Ha a Telenor ügyfele, tudjon róla: lehet, hogy épp most duplázták meg a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]