Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","shortLead":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","id":"20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0534f4-085d-4631-8e1e-c14582cfe1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 08. 08:28","title":"Orbán: Zsúrfiúk vagyunk az osztrákokhoz és az olaszokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok, amelyeket viharos széllökések és nagy méretű jég kísérhet. Helyenként felhőszakadás is valószínű.","shortLead":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok...","id":"20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3b5d05-b14c-4a42-84f5-9a9608abff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","timestamp":"2018. június. 08. 20:05","title":"Itt a riasztás: viharos éjszaka jöhet a nyugati megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton. ","shortLead":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már...","id":"20180607_Putyin_szerint_a_vilag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249c4a-28db-4247-bed4-54cf9179d77b","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Putyin_szerint_a_vilag","timestamp":"2018. június. 07. 18:18","title":"Putyin \"népi interjúja\": \"Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felvetette, hogy vegyék vissza a Krím annektálása után kirakott Oroszországot a világ vezető gazdasági nagyhatalmait tömörítő G7-be.","shortLead":"Az amerikai elnök felvetette, hogy vegyék vissza a Krím annektálása után kirakott Oroszországot a világ vezető...","id":"20180608_Trump_ujra_szeretne_az_oroszokat_a_vilag_vezetoi_kozott_latni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2005d05-e2f8-4c6c-8d82-63a7bbed4b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Trump_ujra_szeretne_az_oroszokat_a_vilag_vezetoi_kozott_latni","timestamp":"2018. június. 08. 15:28","title":"Trump újra a világ vezető hatalmai között szeretné látni az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is népszerűek voltak, szórakozóhelyein fellépett többek között a Beatles, a The Kinks, Tina Turner, a Pink Floyd és Elton John is. ","shortLead":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is...","id":"20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c689a-1abe-4093-8898-20b962fd8634","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","timestamp":"2018. június. 07. 14:40","title":"Meghalt Peter Stringfellow, legendás szórakozóhelyek alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb a Csongrád megyei Tömörkénynél látták, majd a csütörtök délelőtti felhőszakadás elmosta nyomát. Egy ideig nem találták a Maci Laci névre keresztelt állatot, de azóta megint rátaláltak a lábnyomaira.","shortLead":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb...","id":"20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cddb4-63e8-4569-b121-935a4975487f","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","timestamp":"2018. június. 07. 18:21","title":"Csongrád megye északi részén pihen a közvéleményt napok óta lázban tartó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drasztikus szabálymódosítást hajtottak végre azért, hogy náluk valósuljon meg a világ legnagyobb részvénykibocsátása. Sokan „mélyen csalódottak”.","shortLead":"Drasztikus szabálymódosítást hajtottak végre azért, hogy náluk valósuljon meg a világ legnagyobb részvénykibocsátása...","id":"20180608_Melyen_behajolt_a_szaudi_Aramconak_a_londoni_tozsde","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed9ad5-f7b2-40c8-b543-99e1bdde0eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Melyen_behajolt_a_szaudi_Aramconak_a_londoni_tozsde","timestamp":"2018. június. 08. 13:52","title":"Mélyen behajolt a szaúdi Aramcónak a londoni tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]