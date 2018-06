Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c01d4b7b-3f36-42c5-85cd-42b69c6b3014","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A díj fennállásának az ötödik évfordulója alkalmából kiállítás nyílik az eddigi díjazottak és finalisták munkáiból. ","shortLead":"A díj fennállásának az ötödik évfordulója alkalmából kiállítás nyílik az eddigi díjazottak és finalisták munkáiból. ","id":"20180611_Hemzo_dij_nyertesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01d4b7b-3f36-42c5-85cd-42b69c6b3014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663ac9c-6944-4628-9263-48e70d555cbe","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180611_Hemzo_dij_nyertesek","timestamp":"2018. június. 11. 18:05","title":"Két nyertese is van idén a Hemző-díjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","shortLead":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","id":"20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec716f40-87cf-40d1-9032-f557a3f2f208","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","timestamp":"2018. június. 11. 04:01","title":"Hatalmas mázli vagy profi sofőr? Centikre kerülte el a karambolt az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8624b85-daeb-465f-9526-6f541bd1afaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 10. 12:00","title":"Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még a napszemüvege is milyen menő.","shortLead":"És még a napszemüvege is milyen menő.","id":"20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcd81c-0172-411f-be34-5446342a7cd1","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","timestamp":"2018. június. 11. 11:53","title":"Sarolta hercegnő az apja legnagyobb rajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b71e2e-b894-4929-9b69-f3d067f249a0","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel nyert és az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","shortLead":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","id":"201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed2fd97-e238-4f7b-b041-9687fe9b80d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","timestamp":"2018. június. 10. 15:00","title":"Minden, csak nem kiszámítható, ahogy az állam önti a százmilliárdokat a vasútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]