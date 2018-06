Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbdb6868-006c-4d84-829f-15e898dde2ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hat férfit fogott el Hajdú-Biharban és Budapesten. Országosan terítették a kábítószert.\r

","shortLead":"A rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hat férfit fogott el Hajdú-Biharban és Budapesten. Országosan...","id":"20180605_tek_drogfogas_budapest_debrecen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb6868-006c-4d84-829f-15e898dde2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e31b2f0-8a5a-4572-9ae4-61cf5f560f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_tek_drogfogas_budapest_debrecen","timestamp":"2018. június. 05. 05:48","title":"A TEK is kellett a 30 ezer adagos drogfogáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09ff2bd-f193-4873-988e-17ee7492bd21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Csupasz pisztoly-filmekből is ismert Priscilla Presley szerdán lép színpadra az Elvis – Live on Screen című show-n.","shortLead":"A Csupasz pisztoly-filmekből is ismert Priscilla Presley szerdán lép színpadra az Elvis – Live on Screen című show-n.","id":"20180605_Kedden_mar_Budapesten_lesz_Elvis_ozvegye__volt_nehany_extra_kivansaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09ff2bd-f193-4873-988e-17ee7492bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55ddc67-443c-4273-8828-0afb7f4ff83e","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Kedden_mar_Budapesten_lesz_Elvis_ozvegye__volt_nehany_extra_kivansaga","timestamp":"2018. június. 05. 14:02","title":"Kedden már Budapesten lesz Elvis özvegye – volt néhány extra kívánsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","shortLead":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","id":"20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d67907-49ef-4783-972e-8b269734c669","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","timestamp":"2018. június. 06. 08:55","title":"A kiszolgáltatott egyén és a hatalom viszonyát kutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani számra rukkoltak elő. Igaz, megfelelően fejlett dróntechnológia hiányában erre eddig nem is nagyon lettek volna képesek.","shortLead":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani...","id":"20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04f6ce-2ff2-4029-ad3a-0a5adda1a340","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","timestamp":"2018. június. 05. 11:03","title":"A National Geographic zseniális címlapja után most a Time magazin rukkolt ki egy remek címlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak a vállalkozások? Ezt mutatta be alaposabban az Adózóna.","shortLead":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak...","id":"20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27423ec-b811-4d46-9189-58769f12c227","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","timestamp":"2018. június. 05. 10:45","title":"Mi a legnagyobb buktató, ha több cég között tüntetné el a bevételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7a0aa2-058c-4473-b321-3c9e4ed816dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180604_Elkuldtek_a_Vasas_edzojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd7a0aa2-058c-4473-b321-3c9e4ed816dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feed2c5-8539-4b06-b8c7-41592c6bfa1c","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Elkuldtek_a_Vasas_edzojet","timestamp":"2018. június. 04. 16:55","title":"Elküldték a Vasas edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól ismeri a legkeményebb EU-biztosnak tartott Margrethe Vestager fellépését. A dán politikussal budapesti látogatásán beszélgettünk.","shortLead":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól...","id":"20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d49879-b97b-46d8-8803-8b5ca2796557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","timestamp":"2018. június. 04. 14:25","title":"Nekiment az Apple-nek és a Google-nak, Orbánéktól sem ijed meg a \"szabályozó celeb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]