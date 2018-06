Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","shortLead":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","id":"20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb55170-94a0-4f79-bae2-9b6e7bd30d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","timestamp":"2018. június. 12. 08:56","title":"Atommentesítés és tartós béke: történelmi megállapodást kötött Trump és Kim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","shortLead":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","id":"20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b48afc-7e8a-4d41-a303-41b585a0e8cd","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","timestamp":"2018. június. 11. 17:21","title":"Albérlet? Csak gyerekkel ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit University College London szakemberei egy új rendszernek köszönhetően nemcsak karbantartanák a város útjait, de a kátyúk kialakulását is megelőzhetnék.","shortLead":"A brit University College London szakemberei egy új rendszernek köszönhetően nemcsak karbantartanák a város útjait, de...","id":"20180612_katyuzas_katyus_uttest_dron_3d_nyomtatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd2b1e-1105-45e2-b49d-19d753948b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_katyuzas_katyus_uttest_dron_3d_nyomtatas","timestamp":"2018. június. 12. 16:26","title":"1 perc alatt kijavítja az úthibát, és nem okoz fennakadást a britek új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után sajtótájékoztatót tart, majd helyi idő szerint kedd este már vissza is indul Washingtonba.","shortLead":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után...","id":"20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c928c2-3188-45e7-9e3c-8abdc1736271","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","timestamp":"2018. június. 11. 16:42","title":"Szingapúri csúcs: Trump a tervek szerint ebédelni is fog Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem regisztrált egyik szolgáltatásra sem. A népszerű Adblock Plus olyan újdonsággal jelentkezett, amely kicselezi ezt.","shortLead":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem...","id":"20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d22e03-83ea-423c-9b23-488a659324e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","timestamp":"2018. június. 12. 07:02","title":"Hasznos funkcióval frissült az Adblock Plus reklámblokkoló: azt is elintézi, hogy a Facebook ne tudja önt követni, amikor netezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","shortLead":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","id":"20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261a213-4311-4d3c-a24a-7ba38b150ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","timestamp":"2018. június. 13. 10:41","title":"Itt az első trailer Tim Burton Dumbójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be5029a-c65c-47db-9b45-2c009b286b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlogenjük kiváló: Vietnami identitás – Olasz dizájn – Német mérnöki munka – Nemzetközi színvonal.","shortLead":"A szlogenjük kiváló: Vietnami identitás – Olasz dizájn – Német mérnöki munka – Nemzetközi színvonal.","id":"20180611_vinfast_vietnami_automarka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be5029a-c65c-47db-9b45-2c009b286b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e144c8-d6c9-452f-abb4-dac605528717","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_vinfast_vietnami_automarka","timestamp":"2018. június. 11. 19:17","title":"A világ elé lép a vietnami autómárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]