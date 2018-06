Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","shortLead":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","id":"20180613_automoso_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3fe5e-23ba-4c74-9b21-807cd194e98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_automoso_baleset","timestamp":"2018. június. 13. 13:21","title":"Videó: Szegény autós addig ügyeskedett, amíg az egész kocsimosót lerombolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erika még nincs harmincéves, de már háromszor majdnem kisiklott az élete. Amikor kiemelték vér szerinti családjából, amikor várandósan börtönbe került, és amikor tőle is elvették a kisbabáját. Az SOS Gyermekfalvak kampányával az állami gondoskodásból kikerülő fiatalok helyzetére hívja fel a figyelmet.\r

\r

","shortLead":"Erika még nincs harmincéves, de már háromszor majdnem kisiklott az élete. Amikor kiemelték vér szerinti családjából...","id":"20180614_Messzi_mama_Messzi_papa__Mi_lesz_a_Bortonben_szuletett_gyerekkel_2","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af476f3a-c7c5-47ec-95e2-d55b33f0417b","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Messzi_mama_Messzi_papa__Mi_lesz_a_Bortonben_szuletett_gyerekkel_2","timestamp":"2018. június. 14. 14:07","title":"„Messzi mama, Messzi papa” – Mi lesz a börtönben született gyerekkel? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos illiberális demokraták. Szabad vélemény.","shortLead":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos...","id":"20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9443f948-0095-46a0-9414-d92f131d8bbe","keywords":null,"link":"/velemeny/20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","timestamp":"2018. június. 13. 09:20","title":"Seres: Pékek, melegek, kettős mércék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Tokamak Energy szakemberei a szokásosnál jóval kisebb rekatort építettek, aminek belsejében a Nap magjánál is magasabb hőmérsékletet állítottak elő.","shortLead":"A brit Tokamak Energy szakemberei a szokásosnál jóval kisebb rekatort építettek, aminek belsejében a Nap magjánál is...","id":"20180613_tokamak_energy_fuzios_eromu_tiszta_energia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791842c7-5c86-47ed-8abd-eb689842ea64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_tokamak_energy_fuzios_eromu_tiszta_energia","timestamp":"2018. június. 13. 08:03","title":"15 000 000 Celsius-fokot mértek a fúziós erőmű belsejében, ami 2030-ra adhat energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Felcsúton is telephelyet működtető Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. nyerte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) 1 milliárd 250 millió forintos közbeszerzési eljárását. A hatalmas, de helyreállításra szoruló parkban elhelyezkedő épületet Hild József tervezte, a pálmaház értékes freskókkal díszített. A Pharos '95 nagyon ért a műfüvezéshez.","shortLead":"A Felcsúton is telephelyet működtető Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. nyerte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési...","id":"20180614_Stadionepiteseken_hasito_ceg_nyerte_el_a_tobb_mint_egymilliard_forintos_kastelyrestauralast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e60027-c1be-476b-9b16-0dad2711de55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Stadionepiteseken_hasito_ceg_nyerte_el_a_tobb_mint_egymilliard_forintos_kastelyrestauralast","timestamp":"2018. június. 14. 14:59","title":"Stadionépítéseken hasító cég nyerte el a több mint egymilliárd forintos kastélyrestaurálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1584d25e-eb68-49f7-bd7c-445104a77244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfertőződött 2012-es műtéte után a beteg sebe, ezért még jó néhányszor meg kellett operálni. A kártérítésről szóló ítélet nem jogerős.","shortLead":"Elfertőződött 2012-es műtéte után a beteg sebe, ezért még jó néhányszor meg kellett operálni. A kártérítésről szóló...","id":"20180612_bokatores_utan_8_mutet_17_millios_karteritest_iteltek_meg_egy_miskolci_ferfinak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1584d25e-eb68-49f7-bd7c-445104a77244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c2bc33-7544-459b-9076-8fa85030c0ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bokatores_utan_8_mutet_17_millios_karteritest_iteltek_meg_egy_miskolci_ferfinak","timestamp":"2018. június. 12. 19:49","title":"Bokatörés után 8 műtét: 17 milliós kártérítést ítéltek meg egy miskolci férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani bajnokságban játszó focista lesz ott a világbajnokságon? ","shortLead":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani...","id":"20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0648-8764-4df2-be35-8f18cb189cf3","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"Nem jutottak ki a vb-re, mégis ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve. A korábbi IQ-növekedést az egészségügy és oktatás fejlődésével magyarázták a kutatók, a mostani romlást a környezetszennyezésnek, illetve a kevesebb olvasásnak és több számítógépes játéknak tudják be.","shortLead":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve...","id":"20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010b542c-06f4-4529-b066-a001dc6adafa","keywords":null,"link":"/elet/20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","timestamp":"2018. június. 13. 16:53","title":"A '70-es évekig okosabbak lettek, azóta butulnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]