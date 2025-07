Nyolc tévécsatorna tűnhet el egyszerre, a Comedy Central is egy szlovák portál szerint

Egyszerre nyolc ismert tévécsatorna, köztük több MTV zenei adó, valamint a magyar nézőknek szánt Comedy Central és a Paramount Network is eltűnhet a képernyőkről 2025 végén – írja a Media1 a szlovák Živé.sk híre alapján.

A hír szerint 2025 végén lekapcsolják a Club MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD csatornákat, továbbá kikerül a kínálatból a magyar nyelvű nézőknek szánt Comedy Central és a Paramount Network is.

A Media1 kiemeli: bár a Živé.sk cikke elsősorban a szlovák és cseh nézőknek szól, a tartalom- és operátori trendek globálisak, ezért nagyon is elképzelhetőnek tűnik, hogy a fejlemény a magyar tévénézőket is érintheti.

Mint írják, ezt látszik alátámasztani az is, hogy az ausztrál tvblackbox.com.au oldalon is megjelent egy hír arról, hogy Ausztráliában idén júniusban végleg elérhetetlenné váltak bizonyos MTV-csatornák, azok sugárzását megszüntették. Az Insidus Television YouTube-videójában pedig egyesen azt állítják, hogy globálisan zárnak be több Paramount csatornát és a Comedy Central magyar feedjének megszűnését címbe is kiemelték – írja a Media1.