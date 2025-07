Jelentkeztek a Dunaferr olvasztócégéért

A felszámoló másodszori, július másodikai határidővel kiírt részvételi felhívására akadt egy befektetőjelölt, aki vinné a Dunaferr egyszer már tönkrement, megmentett, majd újból tönkrement olvasztócégét, a Duna Furnace Kft.-t – tudta meg a HVG.

Ez a jelentkező a tavasszal – feltehetően e célra – alakult Dunaferr Steel Rolling Zrt., amelynek tulajdonosa a szlovák Jozef Szivák. Habár a július 8-án lezárt dokumentáció szerint a jelentkező esetében nem szükséges nemzetbiztonsági előminősítő eljárást lefolytatni, Szivák múltja nem mentes a zűröktől. A HVG írta meg, hogy az egyik fő gyanúsítottja volt annak az ügyészségi nyomozásnak, amely szerint egy hozzá köthető cég nem fizetett a kassai vasmű acéllemezeiért. Utóbb felmentették a vádak alól, viszont a helyi sajtó szerint meggazdagodott az ügyleten.

Jelen esetben, ha végül a második körben sikeresen pályázik,

a Duna Furnace Kft. életképes eszközeiből létrehozandó, az adósságoktól megtisztított új vállalatot veheti meg.

Sziváknak eddig 470 ezer eurós biztosítékot kellett letennie, és vállalnia, hogy 24,6 milliárd forintnyi környezeti kárt hárít el, ha birtokba kerül. Továbbá belevág az acélgyártás kormány által forszírozott zöldítésébe, amit az előző tulajdonos, a céget fizetésképtelenségbe sodró indiai–brit Liberty Steel 2027-re ígért. A több tízmilliárdos, uniós szinten előremutató beruházás szállítói és részbeni finanszírozói az eredeti tervek szerint kínai állami társaságok lettek volna, amelyek változatlanul érdekeltek lehetnek ebben.

Hogy Szivák miért nem jelentkezett az első, áprilisi részvételi felhívásra, azt nem tudni, de joggal bízhat abban, hogy időközben esik az eladó vagyon ára, hiszen a kohót csak az indíthatja gazdaságosan újra, aki alapanyaghoz jut.

Németh Zsolt

A testvér utódcég, a hengermű, a Dunarolling Kft. iránt ugyanakkor ketten is érdeklődnek: az Ukrajnának is fegyvereket szállító hadiipari CSG nevű társasághoz kapcsolható cseh Dunaferr Steel Rolling a. s. és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai.

Figyelemre méltó, hogy a cseh jelentkező neve ugyanaz, mint Szivák frissen alapított magyarországi vállalatáé – meglehet, valamiféle konzorcium formálódik a kohó és a hengermű közös megszerzésére. Kérdés, elegendő lehet-e ez a magyar acélipar túléléséhez, az összesen közel háromezer lapátra tett dolgozó újbóli foglalkoztatásához, miután a Dunaferr többszörös csődjei már eddig is az adófizetők több száz milliárdjába kerültek.