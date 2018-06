Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","shortLead":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","id":"20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc30c3-6f74-4a4e-9abf-156b17dd617c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","timestamp":"2018. június. 14. 18:48","title":"Orbán \"vizitúra\" központot avatott, és megmondta, mi a hazaszeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a11245-aad7-4b5e-b483-794b10365a11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A friss Magyar Közlönyben megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. ","shortLead":"A friss Magyar Közlönyben megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. ","id":"20180614_nem_valtozik_a_vakacio_kezdete_2019ben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a11245-aad7-4b5e-b483-794b10365a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2c8a74-256f-42ed-9189-106e0e1f5ee4","keywords":null,"link":"/elet/20180614_nem_valtozik_a_vakacio_kezdete_2019ben","timestamp":"2018. június. 14. 12:12","title":"Itt a rendelet: nem változik a vakáció kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","shortLead":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","id":"20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab96c91-0b4d-4bf5-8caf-ba190151be84","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","timestamp":"2018. június. 14. 08:59","title":"Van, aki bocsánatot kért Soros Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fca13e5-e6e9-42ae-b3f6-4e839d11a338","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyre több a konfliktus a vadon élő állatokkal.","shortLead":"Egyre több a konfliktus a vadon élő állatokkal.","id":"20180615_A_haz_elott_aludt_a_ferfi_mikor_megolte_az_elefant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fca13e5-e6e9-42ae-b3f6-4e839d11a338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81397f33-4b62-4af8-9097-c64dc33dc2f6","keywords":null,"link":"/elet/20180615_A_haz_elott_aludt_a_ferfi_mikor_megolte_az_elefant","timestamp":"2018. június. 15. 14:26","title":"A ház előtt aludt a férfi, mikor megölte az elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek intim kapcsolatot az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra érkező külföldi szurkolókkal. Különösen a más bőrszínűekkel ne.","shortLead":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek...","id":"20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d5e6d-159a-45d0-9227-3a9ab2b85d92","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","timestamp":"2018. június. 14. 09:50","title":"Orosz lányok: csak semmi szex a külföldiekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság javaslatcsomaggal állt elő, minden eddiginél hatékonyabb védelmet ígér. A magyarországi fogyasztóvédőknek ez sem elég: több tájékoztatást követelnek, és azt, hogy a bevezetni kívánt intézkedések a facebookos, a twitteres és más közösségi vásárlásokra is terjedjenek ki.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatcsomaggal állt elő, minden eddiginél hatékonyabb védelmet ígér. A magyarországi...","id":"20180614_Eleguk_lett_a_fogyasztovedoknek_az_internetes_csalokbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574bf537-5a89-429a-8a4b-96370c3fcfc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Eleguk_lett_a_fogyasztovedoknek_az_internetes_csalokbol","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elegük lett a fogyasztóvédőknek az internetes csalókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok lezárásáért. ","shortLead":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok...","id":"20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a199368-14df-4e53-aaf6-38db9baa56d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","timestamp":"2018. június. 14. 20:12","title":"90 százalékos kedvezményt kaptak a Red Bull Air Race szervezői a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","shortLead":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","id":"20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635e74-fa0e-4650-84b2-59738f1007eb","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","timestamp":"2018. június. 14. 05:22","title":"Megműtötték a Barca magyar kosarasát, Hanga Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]