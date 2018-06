Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20709298-9d91-4162-8d0a-ff49a1eef537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vonzóbbá, könnyebben eladhatóvá tenné a Google a Pixelbookot, ls most úgy tűnik, ehhez a Windows 10-ben látja a legmegfelelőbb eszközt.","shortLead":"Vonzóbbá, könnyebben eladhatóvá tenné a Google a Pixelbookot, ls most úgy tűnik, ehhez a Windows 10-ben látja...","id":"20180615_google_pixelbook_windows_10_futtatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20709298-9d91-4162-8d0a-ff49a1eef537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec56c61-1966-40d3-ab90-454472eacc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_google_pixelbook_windows_10_futtatasa","timestamp":"2018. június. 15. 13:03","title":"Szemet vetett a Google a Windows 10-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak Simonka, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de a fával tüzelőknél végül elmaradt 12 ezer forint miatt. Többen már levelet is írtak a Belügyminisztériumnak, most Simonka György ígérte meg a Viharsarokban, hogy az asztalra csap, mert a térségi faluvezetők meg már őt ostromolták.","shortLead":"Nemcsak Simonka, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de...","id":"20180615_A_Fideszes_Simonka_nekimegy_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfe5d6-a547-4b03-9ae0-a56ce1094139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_Fideszes_Simonka_nekimegy_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 15. 11:45","title":"A fideszes Simonka nekimegy a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7979ab29-25e1-416f-a050-ad20c02bf3d0","c_author":"Lenkei Gábor","category":"kkv","description":"Rövidesen napi rálátása lesz az adóhatóságnak a nagyobb áfatartalmú számlákra, összességében évi 50 ezermilliárd forintos forgalomra.","shortLead":"Rövidesen napi rálátása lesz az adóhatóságnak a nagyobb áfatartalmú számlákra, összességében évi 50 ezermilliárd...","id":"201824__afa_online__szamlazoprogram__sulyos_birsag__bekotott_palyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7979ab29-25e1-416f-a050-ad20c02bf3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d01644-6683-47f0-8e97-0e9f22c3bb1a","keywords":null,"link":"/kkv/201824__afa_online__szamlazoprogram__sulyos_birsag__bekotott_palyan","timestamp":"2018. június. 16. 11:00","title":"Jön a számlabevallás: gazdaságfehérítés vagy politikai eszköz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","shortLead":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","id":"20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae94864-c143-432b-b736-e695548be0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:52","title":"Tizenegyezer meztelen ember áll modellt egy amerikai fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","shortLead":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","id":"20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df450ae-1780-4436-98ba-ae64e9c71c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","timestamp":"2018. június. 17. 04:01","title":"Instant karma: menőzni akart a Mercedes sofőrje, nagyon rosszul járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213ac0de-b7ad-4367-ad39-0f4a639888ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Afrikai elefántborjú született szombaton a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"Afrikai elefántborjú született szombaton a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20180616_Kiselefantert_most_Nyiregyhazara_kell_menni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213ac0de-b7ad-4367-ad39-0f4a639888ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d4769d-ccba-478e-9ce5-2c08c84ca274","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Kiselefantert_most_Nyiregyhazara_kell_menni","timestamp":"2018. június. 16. 14:34","title":"Kiselefántért most Nyíregyházára kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]