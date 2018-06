Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők az Országgyűlés mai ülésnapján szólhatnak hozzá utoljára a szerdai zárószavazás előtt a kormánynak az alaptörvény hetedik módosításáról szóló javaslatához, valamint a Stop Soros csomag néven ismert indítványához. ","shortLead":"A képviselők az Országgyűlés mai ülésnapján szólhatnak hozzá utoljára a szerdai zárószavazás előtt a kormánynak...","id":"20180618_alkotmanymodositas_stop_soros_utolso_vitanap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a62d1-6597-4e0c-a523-21b7cbf6321c","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_alkotmanymodositas_stop_soros_utolso_vitanap","timestamp":"2018. június. 18. 08:18","title":"Ma vitáznak utoljára az alkotmánymódosításról és a Stop Sorosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4384a0b2-4fb4-4796-9806-7c980d5efe9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habár a kormány szerint Soros György minden eszközzel és az összes pénzével és befolyásával azon van, hogy elárassza Európát migránsokkal, egyre kevesebb menedékkérelemmel kell a kontinensnek megbirkóznia, és egyre több az elutasító ítélet. Egyre többen jönnek viszont Venezuelából és Grúziából. \r

\r

","shortLead":"Habár a kormány szerint Soros György minden eszközzel és az összes pénzével és befolyásával azon van, hogy elárassza...","id":"20180618_Soros_kudarca_avagy_igy_csokken_a_menekultaradat_Europaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4384a0b2-4fb4-4796-9806-7c980d5efe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ef519-4209-4073-bf98-fee4fdf50526","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Soros_kudarca_avagy_igy_csokken_a_menekultaradat_Europaban","timestamp":"2018. június. 18. 14:36","title":"Soros kudarca, avagy így csökken a menekültáradat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra mondanak kudarcot. Legutóbb két gyógyszeripari nagyvállalat fújta le a kísérletét, pedig nagy reményeket fűztek a kezelésükhöz. ","shortLead":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra mondanak kudarcot. Legutóbb...","id":"20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0247c76e-d061-4b6b-b15f-313291af1574","keywords":null,"link":"/elet/20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","timestamp":"2018. június. 18. 12:08","title":"35 millió embert érint ez a betegség, de a kutatók még mindig csak tapogatóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","shortLead":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","id":"20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40951e03-517b-47c6-a673-9ed6e8420f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","timestamp":"2018. június. 18. 10:12","title":"Ez a férfi lopta el a sérültet ellátó mentős tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik tulajdonképpen minden modern Intel processzort érinti. Az viszont jó hír, hogy nem annyira veszélyes, mint a korábbiak.","shortLead":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik...","id":"20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4b79f-ca8c-4287-b765-7a9570a34191","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"Ez már több mint kínos: újabb sebezhetőséget találtak az Intel processzorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","shortLead":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","id":"20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6303d-e115-4d89-bdd1-ad84db0492c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","timestamp":"2018. június. 18. 13:35","title":"„Viharban születtem” – életműkoncertet ad Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b636df22-4050-4188-97c4-23e71283ffe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyílt tervpályázatot hirdetett \"Ottlik-kert\" címen.","shortLead":"Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyílt tervpályázatot hirdetett \"Ottlik-kert\" címen.","id":"20180618_Ottlikkert_epul_a_lepukkant_buszvegallomas_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b636df22-4050-4188-97c4-23e71283ffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d2c219-9335-4162-a658-36c150d1a8ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ottlikkert_epul_a_lepukkant_buszvegallomas_helyen","timestamp":"2018. június. 18. 13:14","title":"„Ottlik-kert” épül a lepukkant buszvégállomás helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudta, hogy tilos.","shortLead":"Nem tudta, hogy tilos.","id":"20180617_maradona_sajnalja_hogy_a_lelaton_szivarozgatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1450fcf5-17ab-426d-ace1-82fbcf045966","keywords":null,"link":"/elet/20180617_maradona_sajnalja_hogy_a_lelaton_szivarozgatott","timestamp":"2018. június. 17. 13:40","title":"Maradona sajnálja, hogy a lelátón szivarozgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]