Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03b2cdd-4692-4559-b1c6-08bf3f0548e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő szezontól Honda-motorra vált a Formula–1-es Red Bull istálló.","shortLead":"A következő szezontól Honda-motorra vált a Formula–1-es Red Bull istálló.","id":"20180619_motorszallitot_valtanak_verstappenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b2cdd-4692-4559-b1c6-08bf3f0548e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56922058-94f8-4fef-a2d4-bbf1f16b3177","keywords":null,"link":"/sport/20180619_motorszallitot_valtanak_verstappenek","timestamp":"2018. június. 19. 11:11","title":"Motorszállítót váltanak Verstappenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","shortLead":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","id":"20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40059aac-9cb4-4eeb-9a64-adb9db70021a","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","timestamp":"2018. június. 18. 10:28","title":"Beszélőautomatákkal segíti az OTP a vakok és gyengénlátók bankolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem áll rosszul a fürt, vagyis a fürtökben lógó tészta.","shortLead":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem...","id":"20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa904ed-d864-4f83-8436-3bbce03a1886","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","timestamp":"2018. június. 18. 16:29","title":"Cantona leutánozta Neymar haját, a fejére borított egy tál spagettit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bf832f-8df1-43fc-aaad-78c9af68d168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generációs X5-ös BMW bemutatója után nem is kellett sokat várni, hogy megjelenjen az első \"átdolgozott\" változat.","shortLead":"A negyedik generációs X5-ös BMW bemutatója után nem is kellett sokat várni, hogy megjelenjen az első \"átdolgozott\"...","id":"20180617_bmw_x5_6x6_latvanyterv_aksyonov_nikita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bf832f-8df1-43fc-aaad-78c9af68d168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760cb888-253d-4710-98d4-6e930384e24b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_bmw_x5_6x6_latvanyterv_aksyonov_nikita","timestamp":"2018. június. 17. 15:41","title":"Szép vagy csúnya? Így nézne ki 6x6-os változatban az X5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af578980-85a6-4e75-8943-976407e6044b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négy év alatt az átlagfizetés 42 százalékkal nőtt, a lakáshitelek átlagkamata pedig több mint 40 százalékkal 4,42 százalékra csökkent.","shortLead":"Négy év alatt az átlagfizetés 42 százalékkal nőtt, a lakáshitelek átlagkamata pedig több mint 40 százalékkal 4,42...","id":"20180618_Mennyit_visz_el_a_lakashitel_a_fizetesbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af578980-85a6-4e75-8943-976407e6044b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4673988-114b-4b4b-9cab-952a34314095","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Mennyit_visz_el_a_lakashitel_a_fizetesbol","timestamp":"2018. június. 18. 09:45","title":"Kevesebbet visz el a lakáshitel a fizetésből, de ez nem segít a pénzügyi analfabétákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]