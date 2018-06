Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","shortLead":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","id":"20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a65a85-c40e-4174-af42-50da31957656","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","timestamp":"2018. június. 18. 09:17","title":"Maradona sötét jövőt jósol az argentinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c56d4-3028-4b01-b23a-719c4c6081f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tavaly óta dolgozik orákulumként.","shortLead":"Tavaly óta dolgozik orákulumként.","id":"20180619_Suket_macska_josolta_meg_az_orosz_gyozelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744c56d4-3028-4b01-b23a-719c4c6081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1acb91b-70dc-44c5-8571-5935cc818c8d","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Suket_macska_josolta_meg_az_orosz_gyozelmet","timestamp":"2018. június. 19. 14:31","title":"Süket macska jósolta meg az orosz győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem tudnak vele mit kezdeni, mert olyan hatáskörrel nem rendelkeznek.","shortLead":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem...","id":"20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711362d0-1afa-4cf3-a997-2e06a92f4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","timestamp":"2018. június. 18. 17:35","title":"NAIH: A Figyelő listázása adatvédelmi szempontból is aggályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","shortLead":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","id":"20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c28b0-0719-4338-b477-0404a4d4e33e","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","timestamp":"2018. június. 18. 17:34","title":"Az Index nem sajtó: itt egy friss videó Kövér sajtóelhárításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama – felemelte szavát az ellen a gyakorlat ellen, hogy az illegális bevándorlók gyerekeit elválasztják szüleiktől az amerikai-mexikói határon. ","shortLead":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama –...","id":"20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305cba39-052d-47bb-bd8f-07b7018ccc1b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","timestamp":"2018. június. 19. 11:16","title":"Az összes volt first lady kiakadt a migránsgyerekek elválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad80ae7-09c1-44b9-aa80-305208a35fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég egy 36 éves programozó ragadott kamerát azért, hogy bebizonyítsa, a kosárlabda is \"lapos\". Pontosabban: hogy trollkodjon egy jóízűt a laposföld-hívőkkel.","shortLead":"Nemrég egy 36 éves programozó ragadott kamerát azért, hogy bebizonyítsa, a kosárlabda is \"lapos\". Pontosabban...","id":"20180619_Iaposfold_hivok_kosarlabda_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad80ae7-09c1-44b9-aa80-305208a35fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e0b598-bcc9-4b4d-9737-54227aafd325","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_Iaposfold_hivok_kosarlabda_foto","timestamp":"2018. június. 19. 08:03","title":"Így sem rendezték még le a laposföld-hívőket: bebizonyították egy kosárlabdáról, hogy \"lapos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. ","shortLead":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első...","id":"20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b76f-f0fb-4875-a12c-c3f811830067","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Kiss Sándort, a Bihar megyei önkormányzat korábbi elnökét.","shortLead":"A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt...","id":"20180618_Nyolc_evet_kapott_egy_korrupt_magyar_politikus_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d418ea7-7084-4244-aebc-a5fb029f8b82","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Nyolc_evet_kapott_egy_korrupt_magyar_politikus_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 18. 21:55","title":"Nyolc évet kapott egy korrupt magyar politikus Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]