[{"available":true,"c_guid":"44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis mezek, a fertőzött stream oldalak és a mesés nyereményeket ígérő lottósorsolás is megtalálható.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis...","id":"20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffdcaa6-4dc4-4df5-a008-98cc7228d87b","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","timestamp":"2018. június. 21. 12:13","title":"Fertőzött streamekkel és hamis nyereményjátékokkal vernek át a vb-csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram tévé, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség összesen öt ilyen ügyben nyomoz a környékről, de egyelőre nem jutottak előrébb, a térfigyelő kamerák felvételei sem segítettek.","shortLead":"A rendőrség összesen öt ilyen ügyben nyomoz a környékről, de egyelőre nem jutottak előrébb, a térfigyelő kamerák...","id":"20180620_Blikk_Valaki_gumilovedekkel_es_festekpatronnal_lovoldoz_az_autosokra_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_uton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4805b-6139-491d-83a3-1f6fd71f02c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_Blikk_Valaki_gumilovedekkel_es_festekpatronnal_lovoldoz_az_autosokra_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_uton","timestamp":"2018. június. 20. 06:19","title":"Blikk: Gumilövedékkel és festékpatronnal lövöldöznek az autósokra a ferihegyi gyorsforgalmi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik egy hidegfront miatt.","shortLead":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik...","id":"20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8353ce7b-f9a4-416d-a92d-20dbf44c21a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","timestamp":"2018. június. 20. 04:57","title":"Két forró nap után megérkezik a júliusi kora ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","shortLead":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","id":"20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807db066-eb51-4c43-aa73-752549895398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","timestamp":"2018. június. 21. 12:45","title":"Egyetlen ábra arról, hol van Magyarországon a legtöbb diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti csúcstalálkozójától sem várnak megállapodást, annyi önös érdek szabdalja táborokra a tagországokat.","shortLead":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti...","id":"20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74241-dce1-48f5-ac5d-9dd389c5b411","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","timestamp":"2018. június. 21. 12:59","title":"Szétfeszíti Európát a menekültválság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt mondanánk, hogy izgalommentes foci lesz ma. De másképpen sem állhatunk hozzá, mivel az elmúlt évek európai és dél-amerikai sikercsapatai találkoznak az esélytelenekkel. ","shortLead":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt...","id":"20180620_A_nap_meccse_de_hat_mindegyik_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c6162-b2b8-4050-8346-eedf1cff35ef","keywords":null,"link":"/sport/20180620_A_nap_meccse_de_hat_mindegyik_az","timestamp":"2018. június. 20. 13:07","title":"A nap meccse: de hát mindegyik az!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig rögzítsük, akkor akár 16-17 millió forintos lakáshitelt kaphatunk. Ha viszont a 20 éves futamidejű kölcsönünk törlesztőrészletét maximum öt évre szeretnénk fixálni, akkor egy átlagfizetéssel csak 10 millió forintos hitelre lehetünk jogosultak.","shortLead":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig...","id":"20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093e7d7d-e562-48ca-85af-0f3b4d715f95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","timestamp":"2018. június. 21. 10:46","title":"Kevesebb lakáshitelt kaphat, aki kockáztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]