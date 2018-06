Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új mesterséges intelligencia technológiát, amelyet a cég szakemberei öt éve fejlesztenek.","shortLead":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új...","id":"20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5373f8-24b5-433b-988c-67f9bd4d16bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"Már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy simán leérveli egy vitában az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt mondanánk, hogy izgalommentes foci lesz ma. 