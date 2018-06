„Trikolort a zavaros szivárvány helyett”

– összegezte Dúró Dóra Ásotthalmon, a szombaton elindított Mi hazánk mozgalom szellemiségét. Ezt Toroczkai László azzal erősítette, hogy Magyarországnak fehér szigetként kell megmaradnia akkor is, ha lesz Európai Unió, és akkor is, ha már nem lesz. A mozgalom rövidesen párttá alakul, de előtte még társadalmi vitára bocsátanák programjukat, amelyet nagy vonalakban ismertettek az augusztusban megalakuló új párt vezetői.

A Magyar Szigetről ismert Romantikus Erőszakkal hangolt vagy ezer ember Ásotthalmon a mozgalom megalapításának a bejelentésére, ahol árpádsávos, és székely zászlókkal „verték” a ritmust. A sátor bejáratánál új magyar gárdisták csoportja álldogált, ahol a hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alapítványa tovább gyűjtötte az adományokat. Szombatig két és félmillió forintot gyűjtöttek össze, ennek tételes elszámolását ígérték a szervezők. Sokan már délelőtt megérkeztek Toroczkai „falujába”, de a délután négy órára beharangozott gyűlésre sűrűsödött be a sátor, ahol közel hatszázan lehettek, de a sátoron kívül még nagyjából ennyien hallgatták Dúró Dórát és Toroczkait, a hoppmester, Novák Előd volt.

„A párt szakad, de a világnézetünk marad” – adta meg az alaphangot a gyűlés moderátora, Novák Előd és már konferálta is fel Dúró Dórát.

„Olyan közösséget építünk, amely nemzetstratégiai kérdéseket semmilyen körülmények között nem rendel alá politikai taktikázásnak” -kezdett neki Dúró, aki szerint egy ilyen közösség nem kérdőjelezheti meg az értékközösség fundamentumait, még annak vezetői sem.

„Nem mondhatja senki évtizedek múlva, hogy igazából mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat, és a párt igazából még el sem döntötte, hogy fiú, vagy lány.” – foglalta össze Dúró a Jobbikkal való szakítás okait. Szerinte ki kell mondaniuk, hogy az Európai Unió gyarmatként tekint Magyarországra, hogy a magyarok és cigányok között feszültség van, demográfia katasztrófa fenyegeti az országot, és fel kell venniük a harcot a kommunizmussal szemben.

Majd azt is bejelentette a Jobbik parlamenti képviselője, akit a párt a frakcióból már kizárt, hogy kész vállalni a továbbiakban is a parlamenti munkát. (Közben a Jobbik kiadott egy közleményt, hogy a párt támogatásával mandátumot szerzett, de időközben a pártot elhagyókat mandátumok visszaadására utasítja)

Toroczkai rögtön nekiment a politikai elitnek

„A pártelnököket fizetett munkatársak veszik körül, akik minden mozdulatukat irányítják” - fogott bele Toroczkai László a leendő párt programjába. Az itt ismertetett tervek nem voltak túlságosan bő lére eresztve, annyi kiderült, hogy sallangoktól mentes politikai szervezetet akarnak létrehozni, amely nem veszíti el a kapcsolatot a tagsággal, és amelynek foglalkoznia kell a kivándorlással, a magyar népesség csökkenésének megállításával.

„Népesedési helyzetünk a következő 45 évben kétmillióval csökkenhet, minden harmadik ember 65 évnél idősebb lesz, és egyre több a szingli „– mindeközben Toroczkai szerint a cigányság létszáma megduplázódott, szerinte ezekkel a kérdésekkel egyetlen pártelnök sem foglalkozott. A cigányság gondjainak megoldását Orbánék Farkas Flóriánra bízták, Toroczkai szerint ezzel a kecskére bízták a káposztát. A kivándorlást szerintük azzal lehetne megállítani, ha a tőkeerősebb cégek a munkavállalók munkakörülményeinek javítására is áldoznának, ezzel kellene a munkaerőhiányt leküzdeni. Sürgős lenne szerintük a devizahitelesek problémáinak a megoldása is., de a közteherviselés irányába is sokkal határozottabb lépéseket kell tenni. Volt azért néhány keményebb kiszólása is a jövendő pártelnök- zászlóbontó Toroczkainak:

„Reális veszély a betelepítés” – mondta a leendő pártelnök, amit azzal igyekezett alátámasztani, hogy ő maga a kerítéstől karnyújtásnyira lakik, így ott találkozott már „bevándorlókkal”, akik közül néhányan már akár Magyarországon is letelepednének.

Majd ostorozta a sarcoló bankokat, parkolós cégeket működtetőket, majd kissé kilógott ugyan a sorból, de hirtelen a vállalkozókat szerinte megsarcoló Artisjusra is kitért. A gender „ideológiának” is nekiment.

. „A kisfiú, az kisfiú, a kislány, az kislány. Nálunk Ásotthalmon kitiltottuk az óvodából azokat, akik az ellenkezőjét próbálnák tanítani, ez, reméljük, így lesz majd egész Magyarországon.”

Toroczkai arra is kitért, hogy az iszlám nemcsak a nyugati országok problémája, hanem a Kárpát medencében is az, erre a Szabadkán felépített mecsetet hozta példának és azt ígérte, hogy a keresztény hagyományokat bármi áron megvédenék.

Végül pedig a kishitűség legyőzésére biztatott mindenkit, erre pedig azt hozta példának, hogy a határon felhúzott kerítés eredetileg az ő ötlete volt, majd a Fidesz lényegében ezzel nyert választást.

A gyűlés után Toroczkai elmondta, hogy az elkövetkező hónapokban országszerte a szervezéssel foglalkoznak, majd augusztus 20-ra elkészítik az alapító okiratukat és párttá alakulnak. A leendő pártelnök tervei szerint már az európai parlamenti és a jövő őszi önkormányzati választásokra is elölteket fognak állítani.

A Jobbik alapszervezetei közül már több vidéki a 2014-es választások alatt feloszlatta magát, többen már akkor kifogásolták a párt „cukisodását”. Akkor levelet is írtak a pártvezetőknek, akik akkor azt ígérték, hogy a választások után tiszta vizet öntenek a pohárba. A most kilépett ötvenkét, mandátummal is rendelkező volt Jobbikos szerint a mostani választáson bebizonyosodott, hogy a taktikázással nem mennek semmire, ezért is döntöttek egy, az évtizedes gyökereikhez visszatérő párt alakítása mellett. Azt még Toroczkai sem tudta most megjósolni, hogy a nyár végére, mekkorára nőhet az új pártjuk tagsága, szerinte a jelenlevő nagyjából ezer potenciális csatlakozón túl sokan vannak, akik most nem tudtak eljönni. (Gyöngyösi Márton egy nyilatkozatában százas nagyságrendűre becsülte a pártot elhagyókat, míg a Jobbiknak közel 20 ezer fős a tagsága.)

„Én unortodox politikus vagyok” – ezt Toroczkai László már a gyűlés után mondta a hvg.hu kérdésre, hogy több évi húzódozás után miért vállalta a Jobbik alelnöki posztját, amikor már akkor is tudni lehetett, hogy a radikálisabb szárny megtartása miatt került ebbe a pozícióba, és miért fordított ilyen gyorsan hátat a párnak. „Én magam sem tudom sokszor, hogy mit fogok lépni, de elegem van a taktikázgatásból” – tette hozzá Toroczkai, aki még a gyűlésen azt is elmondta, hogy akkor is kilépett volna, ha megnyerik a választásokat, mert soha nem támogatott volna egy olyan kormányt, amelyet Gyurcsányékkal, vagy az LMP-vel együtt alakítottak volna.