[{"available":true,"c_guid":"4258f587-1a9d-4c03-8fc1-fb326cb4e7b4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben hihetetlen teljesítmény van nemcsak a vezetésben, hanem a kerékcserékben is.","shortLead":"A Forma–1-ben hihetetlen teljesítmény van nemcsak a vezetésben, hanem a kerékcserékben is.","id":"20180719_Ettol_a_ket_masodperctol_egekben_az_adrenalin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4258f587-1a9d-4c03-8fc1-fb326cb4e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f12cac0-8e9d-4479-993e-c4864e736c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180719_Ettol_a_ket_masodperctol_egekben_az_adrenalin","timestamp":"2018. július. 19. 11:15","title":"Ettől a két másodperctől egekben az adrenalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Háromszázmilliót nyert Fintha-Nagy Ádám, az üzleti életben is ismert ügyvéd egy Kartonpack-részvényügyleten. De el is bukhatja, ha a bíróság jogerősen elítéli bennfentes kereskedésért, amivel az ügyészség vádolja.","shortLead":"Háromszázmilliót nyert Fintha-Nagy Ádám, az üzleti életben is ismert ügyvéd egy Kartonpack-részvényügyleten. De el is...","id":"20180719_Vadlott_lett_a_Roganhoz_kozel_allo_ugyved","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdbdca5-d607-4e99-8e9c-0e825c9faa39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180719_Vadlott_lett_a_Roganhoz_kozel_allo_ugyved","timestamp":"2018. július. 19. 14:56","title":"Vádlott lett a Rogánhoz közel álló ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés ugyanis a parlamenti tisztségektől is függ. A magas pozícióban lévők alapból nagyobb összeget kapnak, így például Kövér László házelnöknek több mint félmillió forinttal dagad a pénztárcája a jövő hónaptól.","shortLead":"Az emelés ugyanis a parlamenti tisztségektől is függ. A magas pozícióban lévők alapból nagyobb összeget kapnak...","id":"20180719_Van_olyan_politikus_akinek_674_ezer_forinttal_no_a_fizetese_a_megszavazott_emeles_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05e9d4-4cd8-4b2d-9cab-592aabb4db2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180719_Van_olyan_politikus_akinek_674_ezer_forinttal_no_a_fizetese_a_megszavazott_emeles_utan","timestamp":"2018. július. 19. 08:27","title":"Van olyan politikus, akinek 674 ezer(!) forinttal nő a fizetése a megszavazott emelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43247659-1fc0-46a4-aea5-45476ba482c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három városban nyitnak magyar külképviseletet.","shortLead":"Három városban nyitnak magyar külképviseletet.","id":"20180720_Konnyebb_lesz_az_Angliaban_elo_magyaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43247659-1fc0-46a4-aea5-45476ba482c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba60896-03a0-4b53-b4fe-ee2dc2ab3225","keywords":null,"link":"/itthon/20180720_Konnyebb_lesz_az_Angliaban_elo_magyaroknak","timestamp":"2018. július. 20. 10:39","title":"Könnyebb lesz az Angliában élő magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli parlament elfogadta azt a sokat vitatott törvényt, amely Izraelt hivatalosan is a zsidók államának nyilvánítja. A „nemzetállam” törvény szerint a zsidó telepek építése nemzetérdek, az ország fővárosa pedig a teljes és oszthatatlan Jeruzsálem.","shortLead":"Az izraeli parlament elfogadta azt a sokat vitatott törvényt, amely Izraelt hivatalosan is a zsidók államának...","id":"20180719_Izrael_immar_hivatalosan_is_a_zsidok_allama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49a8b90-3318-4316-baae-e1bd899a6f51","keywords":null,"link":"/vilag/20180719_Izrael_immar_hivatalosan_is_a_zsidok_allama","timestamp":"2018. július. 19. 11:30","title":"Lakóinak ötöde arab, de hivatalosan is zsidó állammá nyilvánították Izraelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd9d23d-f0f8-485c-ba11-d4db3fbc616f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magasabb vízállás és egy trükk kellett hozzá.","shortLead":"Magasabb vízállás és egy trükk kellett hozzá.","id":"20180720_Ismet_kaphato_balatoni_hal_a_strandokon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd9d23d-f0f8-485c-ba11-d4db3fbc616f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588238e-8456-4a01-b0ca-1764ad0ede81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180720_Ismet_kaphato_balatoni_hal_a_strandokon","timestamp":"2018. július. 20. 15:36","title":"Ismét kapható balatoni hal a strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19561dd-e6d5-479f-9778-c2b74d5f8388","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Letöltés nélkül, egy mobil vagy PC böngészőjéből használható az az alkalmazás, amely szerény külleme ellenére hatalmas tudással rendelkezik: mémek, lassított felvételek, kollázsok is készíthetők vele, és ez még csak a jéghegy csúcsa. Kitalálói azt ígérik, idővel még több funkciót pakolnak bele.","shortLead":"Letöltés nélkül, egy mobil vagy PC böngészőjéből használható az az alkalmazás, amely szerény külleme ellenére hatalmas...","id":"20180719_videoszerkesztes_telefonon_videokeszites_mobillal_kapwing_online_videoszerkeszto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b19561dd-e6d5-479f-9778-c2b74d5f8388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d248982d-831f-4577-9b2d-8238a523a405","keywords":null,"link":"/tudomany/20180719_videoszerkesztes_telefonon_videokeszites_mobillal_kapwing_online_videoszerkeszto","timestamp":"2018. július. 19. 11:03","title":"A Google két alkalmazottja csinált egy jópofa videószerkesztőt, 300 ezren már rá is ugrottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Elsőfokon két év letöltendőt kapott egy ortopéd sebész, aki minimum 9 betegétől pénzt követelt ki az ellátás után. Az elmúlt években néhány ilyen ügy jutott bíróság elé, volt, ahol a szülésért 150 ezret kérő orvos pár tízezres büntetéssel megúszta a végén. A betegnek nem egyszerű bizonyítani igazát, az esetek elenyésző részében születik feljelentés. ","shortLead":"Elsőfokon két év letöltendőt kapott egy ortopéd sebész, aki minimum 9 betegétől pénzt követelt ki az ellátás után...","id":"20180720_orvos_vesztegetes_halapenz_birosag_buntetes_vizsgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b7eb26-c2c7-468a-bd30-d800ad949215","keywords":null,"link":"/itthon/20180720_orvos_vesztegetes_halapenz_birosag_buntetes_vizsgalat","timestamp":"2018. július. 20. 06:30","title":"\"Az anyagiakat tudjuk rendezni, Angelika?\" – Mit léphet a beteg, ha százezreket követel az orvos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]