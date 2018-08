Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c315d7-9423-422e-9096-3f4518116e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen gyakorlatilag telibe kapta az elé kanyarodó Toyotát, csoda, ha ezt kisebb karcolásokkal megúszták az autókban ülők.","shortLead":"A Volkswagen gyakorlatilag telibe kapta az elé kanyarodó Toyotát, csoda, ha ezt kisebb karcolásokkal megúszták...","id":"20180827_toyota_volkswagen_jetta_baleset_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c315d7-9423-422e-9096-3f4518116e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8be91b-b585-49b4-90ab-973074edad7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_toyota_volkswagen_jetta_baleset_autos_video","timestamp":"2018. augusztus. 27. 04:01","title":"Nem adta meg az elsőbbséget a Toyota sofőrje, szó szerint elszállt a Volkswagen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az EP-választásokra és az MSZP-P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a HírTV újra a régi. Mármint fideszes.","shortLead":"Ami az EP-választásokra és az MSZP-P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a HírTV újra a régi. Mármint...","id":"20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea58b3-e6ed-4d05-b367-51548e55b49b","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:21","title":"Karácsony szerint a HírTV kiforgatta a szavait, nem mondta, hogy vállalná a listavezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","shortLead":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","id":"20180826_auto_ocskavas_argentina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ae88f-14eb-4965-9d71-3164a4ee94f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_auto_ocskavas_argentina","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:13","title":"Ki mondta, hogy ócskavasból nem lehet autót építeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8217cb-9c34-4497-9fe5-33360d692681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszigeten, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A Népszigeten, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180825_Kigyulladt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b8217cb-9c34-4497-9fe5-33360d692681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd091f44-e1d6-4a44-a92b-9b6ac662ec59","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Kigyulladt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 25. 18:22","title":"Kigyulladt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önkéntes búvárok hozzák fel az alapanyagot a felszínre, a termékeket Szolnokon varrják.","shortLead":"Önkéntes búvárok hozzák fel az alapanyagot a felszínre, a termékeket Szolnokon varrják.","id":"20180827_Oceani_hulladekbol_keszul_a_magyar_furdoruha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48bb910-90cc-422f-ab40-dcd0e514d536","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Oceani_hulladekbol_keszul_a_magyar_furdoruha","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:08","title":"Óceáni hulladékból készül a magyar fürdőruha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bódvarákó egykori polgármesterét fél év felfüggesztett börtönre ítélték falopás miatt. Ezután ha nem is azonnal, de kirúgták és új választást írtak ki. Ezen a kirúgott polgármester is újraindul.","shortLead":"Bódvarákó egykori polgármesterét fél év felfüggesztett börtönre ítélték falopás miatt. Ezután ha nem is azonnal, de...","id":"20180825_Megis_indul_az_idokozin_a_falopo_expolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c25ec0-0d05-4192-97ef-514976044563","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Megis_indul_az_idokozin_a_falopo_expolgarmester","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:01","title":"Újraindul a választáson a falopás miatt eltávolított polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely a minőséget helyezi a középpontba, hogy a lehető legmagasabb szinten elégítse ki a termékek-szolgáltatások vásárlóit.","shortLead":"Elvont fogalomnak tűnik a minőségirányítás, pedig nem az: a kifejezés olyan vállalatirányítási rendszert takar, amely...","id":"201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1424d02-4fa5-4e17-8a12-945a95cccc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09ccd42-d942-4aab-85eb-a9b69cd66484","keywords":null,"link":"/kkv/201834__minosegtortenelem__levagott_kez__uttoro_britek__mindennapi_elegedettseg","timestamp":"2018. augusztus. 26. 12:30","title":"\"A főellenőrt addig üssék, amíg eszméletét nem veszíti\", avagy miért fontos a minőségbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578e8c6b-ff51-4799-bb90-f2a73fa9e151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltje vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának vezetését is. ","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltje vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának...","id":"20180826_Karacsony_Gergely_bejelentkezett_a_baloldal_EPlistavezetojenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578e8c6b-ff51-4799-bb90-f2a73fa9e151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145d07df-07ff-4f72-b0af-446b5fbfa460","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Karacsony_Gergely_bejelentkezett_a_baloldal_EPlistavezetojenek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:30","title":"Karácsony Gergely bejelentkezett a baloldal EP-listavezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]