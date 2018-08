Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"82 éves korában meghalt John McCain republikánus szenátor, akiről tisztelői úgy tartották, ő volt a szenátus lelkiismerete. A katonacsaládba született, elnökjelöltségig jutott politikus a trumpi és a vele rokon orbáni hatalomgyakorlás ellenfele volt. A több mint öt évet hadifogságban töltött politikusnál tavaly állapítottak meg gyógyíthatatlan agydaganatot. Néhány napja ő kérte, hogy ne kezeljék tovább, akkor már sejteni lehetett, hogy nagyon kevés ideje maradt hátra.","shortLead":"82 éves korában meghalt John McCain republikánus szenátor, akiről tisztelői úgy tartották, ő volt a szenátus...","id":"20180826_Meghalt_John_McCain_elment_a_szenatus_lelkiismerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ac9e2d-17bf-43b6-a9df-3908d42ab47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb87b75-4bd6-4a82-9a18-28ba8246c068","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meghalt_John_McCain_elment_a_szenatus_lelkiismerete","timestamp":"2018. augusztus. 26. 02:43","title":"Meghalt John McCain, elment a szenátus lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle rendező. A most napvilágot látott filmszakmai pletykák szerint az ügynök tervezett halála lehetett az egyik oka a felmondásának. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle...","id":"20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28eac2a-102d-47da-93d2-4cc51271077c","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Nem akarta kinyírni a 007-est, inkább kiszállt a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét utolsó napjaiban viszont visszatér a nyár, többfelé újra 30 fok közelébe kúsznak majd a maximumok.","shortLead":"A hét utolsó napjaiban viszont visszatér a nyár, többfelé újra 30 fok közelébe kúsznak majd a maximumok.","id":"20180826_idojaras_elrejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b2546-1b6e-4c22-acac-b0dfe9d1b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_idojaras_elrejelzes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:21","title":"Elő a pulcsikat: hétfő hajnalban lesz, ahol már csak 8 fokot mutat a hőmérő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus egyház egyes tagjai által elkövetett visszaélésekért. Vatikán volt washingtoni nagykövete aközben azt követeli, hogy az egyházfő mondjon le, mert már öt évvel ezelőtt, a pápává választása óta tudott Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyéről.","shortLead":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus...","id":"20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9e90e-0249-4713-bdb5-a184674606ea","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:38","title":"Még egyszer bocsánatot kért a pápa a pedofil visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban szélsőjobboldali huligánok vadásztak mindenkire, aki külföldinek látszott. A bűncselekmény és az arra adott radikális \"válasz\" elérte az országos politikát.","shortLead":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban...","id":"20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d5e18-63b2-4971-b2a1-6267a547c8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:46","title":"Gyilkosság és önbíráskodás: szükségállapot egy keletnémet városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efa1c02-9ae7-4c05-9c93-b90a2708fe63","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Reményeket és illúziókat rombolt szét az 1956 utáni újabb trauma, Csehszlovákia 1968-as megszállása, amely ellen Magyarországon alig néhányan tiltakoztak nyilvánosan. ","shortLead":"Reményeket és illúziókat rombolt szét az 1956 utáni újabb trauma, Csehszlovákia 1968-as megszállása, amely ellen...","id":"201834__az1968as_intervencio__cseh_pelda__protestalok_kis_csapata__tevutelagazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efa1c02-9ae7-4c05-9c93-b90a2708fe63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff89c84-0bc1-48f9-aa5a-96987826fa25","keywords":null,"link":"/itthon/201834__az1968as_intervencio__cseh_pelda__protestalok_kis_csapata__tevutelagazasok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:00","title":"\"Megvert ország, megvert nép vagyunk\" - 1968-ban kevesen mertek szembeszállni Kádárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is súlyosbítják. Olvasónk küldte be a mostani állapotokat.\r

\r

","shortLead":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is...","id":"20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff91a30-1c8d-480c-bbc3-ff4e36c8ffa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:15","title":"Újabb gigadugó Siófok előtt az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]