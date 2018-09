Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye. Aminek egyelőre még jogi és politikai akadálya is van.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát...","id":"201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9b9fb-001d-4e8c-abd9-8efe46b0dee2","keywords":null,"link":"/vilag/201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:00","title":"Dőlnek a dominók, és mindegyik súrolja már Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót fejlesztettek ki ausztrál kutatók a Nagy-korallzátony védelmére.","shortLead":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót...","id":"20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a7bcfa-d52a-49da-85fd-7055dd6e4229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:03","title":"Tengeralattjáró-vadászgépet vetnek be a korallokat megevő tengericsillag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8966102d-6236-49f0-8cbe-2059a0cafd30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár szám után nem volt mit tenni, le kellett vonulni a színpadról. A koncertet később bepótolják.","shortLead":"Pár szám után nem volt mit tenni, le kellett vonulni a színpadról. A koncertet később bepótolják.","id":"20180902_Felbeszakadt_a_U2_berlini_koncertje_mert_elment_Bono_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8966102d-6236-49f0-8cbe-2059a0cafd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbba246e-9d66-4699-8b6a-9a46e34d9d16","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Felbeszakadt_a_U2_berlini_koncertje_mert_elment_Bono_hangja","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:02","title":"Félbeszakadt a U2 berlini koncertje, mert elment Bono hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta mutatja, ha baj van.","shortLead":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta...","id":"20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab5948-59df-4139-9a01-70b2d4426bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:33","title":"Ilyen tapétát kellene tenni minden lakásba, ez időben jelzi, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második legnagyobb probléma itthon, kevés a pénz, sok a tanagyag.","shortLead":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második...","id":"20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a327c22a-9c8f-4611-a9f5-1c68e5cfe2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:17","title":"Még a Fidesz szavazói szerint is bajban az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé citálják a felhasználókat átverő jegyértékesítő oldalt.","shortLead":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé...","id":"20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb312d33-e7f3-479d-b728-cf9d5f8e6aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:03","title":"Sok magyart is becsap, most végre bíróság elé állítják az \"olcsó\" jegyeket áruló oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk képzelni, ha más telefonokkal hasonlítjuk össze.","shortLead":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk...","id":"20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1712230a-9e76-42b4-acb9-4905c04bcb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:03","title":"Kisebb? Nagyobb? Éppen ekkora az ön telefonja a Sony új csúcsmobilja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5f5f3c-d5ab-43df-8161-794f21263144","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Változnak az idők: régebben pont azért is jött jól a férfitársaság, hogy a nők biztonságban érezzék magukat.","shortLead":"Változnak az idők: régebben pont azért is jött jól a férfitársaság, hogy a nők biztonságban érezzék magukat.","id":"20180902_Ferfiak_nelkul_fesztivaloztak_a_nok_hogy_biztonsagban_erezzek_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5f5f3c-d5ab-43df-8161-794f21263144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66167c7-2d45-42a8-aeba-9a46ea00877f","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Ferfiak_nelkul_fesztivaloztak_a_nok_hogy_biztonsagban_erezzek_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:20","title":"Férfiak nélkül fesztiváloztak a nők, hogy biztonságban érezzék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]