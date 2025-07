Hegseth Trump háta mögött állíthatta le az Ukrajnának szánt támogatást

Nem tájékoztatta a Fehér Házat Pete Hegseth védelmi miniszter arról, hogy a múlt héten leállította az ukrajnai fegyverszállítmányokat – értesült több forrásból is a CNN.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Pentagon a múlt héten közölte, hogy készlethiány miatt leállította egyes fegyverek (tüzérségi lövedékek, légvédelmi rakéták, HIMARS-töltetek) Ukrajnába szállítását.

A bejelentés kisebb káoszt okozott a kormányban és a Kongresszusban is, hiszen elsőre senki sem tudta, hogy ki és miért hozta meg ezt a döntést.

Kedden maga Trump is azt állította, hogy a szállítmányok leállítását nem ő rendelte el, bár ehhez érdemes hozzátenni, hogy a leállítás és az elnök közlése között volt egy nem túl jól sikerült Trump–Putyin-egyeztetés.

A dolog azért is különös, mert nem ez az első alkalom, hogy látszólag Pete Hegseth a saját szakállára hoz meg olyan döntéseket, amelyek komoly hatással lehetnek az amerikai külpolitikai érdekekre.

Annak idején megírtuk, hogy alig egy héttel Trump beiktatása után Hegseth egyszer már elrendelte az Ukrajnának szánt támogatások leállítását, majd egy héttel később azok újra megindultak. Ahogyan akkor, úgy most is Trump kiállt a védelmi minisztere mellett, legalábbis a Fehér Ház sajtófőnöke, Karoline Leavitt kijelentette, hogy az elnök bizalma töretlen Hegsethben.

A csatorna forrásai szerint azért nem tájékoztatta Hegseth a Fehér Házat a döntéseiről, mert nincs olyan kabinetfőnöke vagy bizalmas tanácsadója, aki felhívná a figyelmét arra, hogy a fajsúlyos politikai döntéseket érdemes volna összehangolni a többi tárcával és az elnöki hivatallal is.

Vannak olyan hírek is, hogy Hegseth igyekezett olvasni a főnöke gondolataiban, csak ezúttal nem járt sikerrel. Az egyik forrás szerint ugyanis az történt, hogy amikor Trump a hágai NATO-csúcs előtt kért egy értékelést a rendelkezésre álló amerikai fegyverkészletekről, azt Hegseth úgy értelmezte, hogy az elnök le akarja állítani az Ukrajnának szánt támogatásokat. Ez nem is annyira elrugaszkodott értelmezése az akkori helyzetnek, hiszen nagy erőkkel zajlott az izraeli–iráni légiháború, és Trump szeretett volna meggyőződni arról, hogy a térségben állomásozó amerikai katonáknak mindenük megvan ahhoz, hogy képesek legyenek megvédeni magukat egy esetleges támadással szemben.

Ugyanakkor Trump nem utasította Hegsethet a szállítmányok leállítására, ráadásul az is igaz, ha komolyan felmerült volna a Pentagonnál a készlethiány, mindenféle komolyabb akadály nélkül kérhetett volna pluszforrásokat a Kongresszustól, az ilyesmit rendszerint megszavazzák, pláne most, hogy a Képviselőházban és a Szenátusban is fix többséggel vannak jelen a republikánusok.