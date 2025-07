Különleges fogadtatásban volt része Karácsony Gergely főpolgármesternek Strasbourgban az Európai Parlamentben, ahol részt vett a Zöldek képviselőcsoportjának frakcióülésén. A Zöldek társelnöke, Terry Reintke osztotta meg azt a videót, amelyen Karácsonyt állva tapsolják a frakció EP-képviselői, amikor belép a terembe.

Standing ovations for @bpkaracsonyg, our brave Green Mayor of Budapest

💛🧡❤️🩷💚💙💜



He showed so much courage to stand up against Orbán’s hate and threats 💪🏻



We @GreensEFA will always support you 💚



Europe stands with Pride 🌈 pic.twitter.com/AEIJNIBvgS