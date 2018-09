Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennyolc ember sérült meg szombaton tüntetéseken a németországi Chemnitzben, ahol vasárnap is több megmozdulást tartanak egy emberöléssel összefüggésben, amellyel egy szíriai és egy iraki férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Tizennyolc ember sérült meg szombaton tüntetéseken a németországi Chemnitzben, ahol vasárnap is több megmozdulást...","id":"20180902_Ujabb_tuntetes_Chemnitzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf46170-e9f6-4f17-9b9a-9b3adcf25b69","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Ujabb_tuntetes_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:57","title":"Újabb tüntetés Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De simán megoldotta a feladatot.","shortLead":"De simán megoldotta a feladatot.","id":"20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9cee8-a593-4f45-80e6-c14f9689891c","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:13","title":"Pataky Attilát ebben a szerepben még nem láttuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","shortLead":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","id":"20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d7240-abd7-4147-8d00-8591bb846554","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Palvin Barbitól Kate Blanchettig sztárparádé volt a Velencei Filmfesztivál legjobban várt filmbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","shortLead":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","id":"20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beee769-1c01-4bb3-9b56-a0c7098f191d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:01","title":"Esővel folytatja a szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0f4859-e9b0-4d95-907d-db57ac0824ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Respect?","shortLead":"Respect?","id":"20180901_Ugy_tunik_Ariana_Grande_melle_nagyon_utban_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0f4859-e9b0-4d95-907d-db57ac0824ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9bb81e-79fd-4ad5-9a2f-e7d1961dd3dc","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ugy_tunik_Ariana_Grande_melle_nagyon_utban_volt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:43","title":"Úgy tűnik, Ariana Grande melle nagyon útban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f48d84a-2a85-4ab8-9761-1ef51508da18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió területén szeptember 1-jétől érvényes kereskedelmi tilalom értelmében.","shortLead":"Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió...","id":"20180901_halogen_izzok_betiltasa_halogen_izzo_helyett_led_elonyok_hatranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f48d84a-2a85-4ab8-9761-1ef51508da18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56db21b2-104f-4aec-a496-cefeb97667b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_halogen_izzok_betiltasa_halogen_izzo_helyett_led_elonyok_hatranyok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:03","title":"Jó, ha erről tud: ma betiltották a hagyományos villanykörtéket az EU-ban mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most is hallani pletykákat.","shortLead":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most...","id":"20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff44c2-be14-4f68-8660-efdb5c5b9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:03","title":"Fotók és adatok: ha tényleg ilyen lesz a Huawei Mate 20 Pro, sokan rákaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]