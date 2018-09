Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","shortLead":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","id":"20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681b025b-20f3-42ae-83f0-4e8be0b2adae","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:32","title":"Kamu befektetésekkel 800 milliót csalt ki ismerőseitől egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki pénzt a kormány péntek este közzétett határozatában.","shortLead":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki...","id":"20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f1b9a-45e7-47f2-81ae-cd6fc791d594","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","timestamp":"2018. szeptember. 08. 10:51","title":"Egy ralifutamra ad ki százmilliókat a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belváros után már itt sem tűrik meg a hangoskodó sörbicikliseket.","shortLead":"A belváros után már itt sem tűrik meg a hangoskodó sörbicikliseket.","id":"20180906_A_Nepszigetrol_is_szamuznek_a_beerbikeokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9289f3e7-466b-4ee6-aa28-05f4d07a3233","keywords":null,"link":"/elet/20180906_A_Nepszigetrol_is_szamuznek_a_beerbikeokat","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:02","title":"A Népszigetről is száműznék a beerbike-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut a telefonokon, tableteken), addig mérföldkőhöz érkezett az iOS.","shortLead":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut...","id":"20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dbe5f0-51c9-4864-a0b2-5f939619c880","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:03","title":"Ilyen iPhone-os jó hírre még sokáig várhatnak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki a Kínai Tudományos Akadémia fizikai és kémiai műszaki intézetének munkatársai. 