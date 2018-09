Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről egyeztet a Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnökével.","shortLead":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről...","id":"20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce61d1d8-02c9-45e4-a808-7cfec0dc41e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:13","title":"Metróügyben utazik Moszkvába Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b897a0-2ba4-4c77-b7a5-131554184ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:30","title":"Hatos lottó: ha nem húzott be öt 14 alatti számot, felejtse el, hogy nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként megíró lap most újabb részletekkel állt elő, melyek még sötétebb képet festenek a helyzetől. Ha igazak az értesüléseik, a kínai kormányzat konkrét személyekhez kötve is megnézheti majd, ki mire keres rá a neten.","shortLead":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként...","id":"20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe75468f-aded-43df-9441-e947f4c4a5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:03","title":"Egészen durva dolgok szivárogtak ki arról, milyen netcenzúrára készül a Google és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a722ceeb-6add-4404-bccf-3cf03989ccc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Trükkös módszerrel akart átjutni a határon egy román sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f88f28c-c124-49f2-b613-9888d214cd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sérülés nem történt, de egy zavartan viselkedő nőt kórházba szállítottak.","shortLead":"Sérülés nem történt, de egy zavartan viselkedő nőt kórházba szállítottak.","id":"20180917_27_tuntetot_vittek_el_a_Kossuth_terrol_hajnalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f88f28c-c124-49f2-b613-9888d214cd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72532225-8e07-4360-9c73-d973d1dcd2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_27_tuntetot_vittek_el_a_Kossuth_terrol_hajnalban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:19","title":"27 tüntetőt vittek el a Kossuth térről hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy épp rég elhagyták az országot. A válság megtépázta, de nem gyűrte le őket.","shortLead":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy...","id":"20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f549a-e5a8-460f-8a77-1abe58c821bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:40","title":"\"Röhögtünk Gyurcsányon, ma már nem tennénk\" – mi lett a válságban edződött \"2008-as évfolyammal\"? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]